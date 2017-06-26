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Müslümanlara saldıran sürücü serbest bırakıldı

İngiltere'de dün bayramlaşan Müslümanların arasına giren kadın sürücü, kefaletle şartlı olarak serbest kaldı.

26.06.2017 - 14:00
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İngiltere'nin Newcastle kentinde kaldırımdaki Müslümanların arasına aracıyla dalan kadın şoför, dün soruşturma altındaydı.

Müslümanlara saldıran sürücü serbest bırakıldı

SERBEST BIRAKILDI

Ülkenin kuzeydoğusundaki Newcastle bölgesinin emniyetini sağlayan Northumbria polisinden yapılan açıklamada, devam eden soruşturma çerçevesinde 42 yaşındaki araç sürücüsünün kefaletle şartlı serbest bırakıldığı bildirildi.

KONTROLÜNÜ KAYBETMİŞTİ

Polis, olayda yaralanan 6 kişiden 4'ünün tedavisine hastanede devam edildiğini belirtti. Dün sabah Westgate Spor Merkezi'nde Ramazan Bayramı vesilesiyle düzenlenen etkinlikten ailesiyle birlikte ayrılan 42 yaşındaki bir kadın şoförün aracını parktan çıkarırken kontrolünü kaybederek çevredekilere çarptığı ifade edilmişti.

POLİS TERÖRLE BAĞLANTILI OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Şoförün bayramlaşmaya gelenlerden olduğu ve sürücünün ailesinin de olay anında araçta bulunduğu belirtilmişti. Polis olayın terör bağlantılı olmadığını kaydetmişti.

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