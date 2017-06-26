Müslümanlara saldıran sürücü serbest bırakıldı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 2017'de 3 havalimanının daha projesine başlanacağını açıkladı.

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Ramazan Bayramı nasıl Şeker Bayramı oldu

"Ramazan Bayramı mı, Şeker Bayramı mı" tartışmalarına gazeteci Murat Bardakçı, "bir okuma hatası" olarak tespit koyuyor.