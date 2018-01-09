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Mustafa Balbay seçim barajının düşürülmesini istedi

Habertürk canlı yayınına konuk olan CHP'li Balbay, seçim barajının yüzde 3-4 seviyesine inmesi gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi | 09.01.2018 - 07:23..
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Mustafa Balbay seçim barajının düşürülmesini istedi

BARAJ

2019 yılında yapılacak seçimlerde Meclis'e girmeyi hedefleyen Meral Akşener ile terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'yi sevindiren açıklamalar yine CHP'den yükselmeye başladı.

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Habertürk canlı yayınında  Didem Arslan Yılmaz'ın canlı yayın konuğu oldu.

SEÇİM BARAJI YÜZDE 3'E DÜŞSÜN ÖNERİSİ

Gündeme ilişkin konuların masaya yatırıldığı programda, CHP'li Balbay seçim barajı üzerine partisinin görüşlerini açıkladı.

En yüksek barajın Rusya'da yüzde 7 olduğuna dikkat çeken Balbay, birçok ülkede seviyenin 3 ya da 4 olduğunu ifade etti.

Mustafa Balbay: Seçim barajı yüzde 3'e düşürülmeli VİDEO

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