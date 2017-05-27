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Mustafa Ceceli ayrılığın nedenini açıkladı

9 yıldır birlikte olduğu eşi Sinem Ceceli'den boşanan şarkıcı Mustafa Ceceli, ayrılığın nedenini açıkladı

27.05.2017 - 10:50
  1. Haberler
  2. Magazin

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Mustafa Ceceli, "2-3 yıldır evliliğimizin üzerinde bir gerginlik vardı. Bu süreç içinde birkaç kez boşanmamız gündeme geldi. Söz konusu gerginliği bertaraf edemedik. İki insan arasında olabilecek problemlerdi. Birbirimizin tarzlarını beğenmiyor olmamız huzursuzluğa neden oluyordu. O huzursuzluğu bir türlü aşamadık" dedi.

MADDİ-MANEVİ HER ŞEYİM EŞİMİNDİR

HT Magazin'e konuşan Ceceli; "Çocuğumuzun huzursuz bir ortamda büyümesinin sağlıksız olacağına karar verdik. Boşanmamızın nedeni sadece ve sadece geçimsizliktir. Eşim dünyanın en mükemmel insanıdır. Neyim varsa eşimindir. Maddi ve manevi olarak her zaman yanında olacağım. Kanunlar onu ne kadar koruyorsa, ben iki katı koruyacağım. Aile bütünlüğümüzü bozmayacağız" ifadelerini kullandı.

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