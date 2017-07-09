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Mustafa Ceceli: Selin gelinlik giymeyecek

Yarın akşam Selin İmer'le nikah masasına oturacak olan Mustafa Ceceli, gazetecilere konuştu

09.07.2017 - 16:10
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Mustafa Ceceli: Selin gelinlik giymeyecek

Teşvikiye Camisi’nde namaz kılan şarkıcı, cami çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Mustafa Ceceli: Selin gelinlik giymeyecek

Eski eşi Sinem Gedik’ten boşandıktan bir hafta sonra Selin İmer’le birlikte olduğu ortaya çıkan ve evleneceklerini açıklayan Mustafa Ceceli, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

"BALAYINA FIRSAT YOK"

Alışveriş için bir mağazaya giren şarkıcı, “Aile arasında nikah yapacağız. Balayına fırsat yok çünkü konserlerim var. Sanatçı dostlarım işleri nedeniyle törene katılamıyor.” şeklinde konuştu.

"SELİN GELİNLİK GİYMEYECEK"

Ceceli, İmer’in gelinlik giyip giymeyeceğine dair sorular üzerine, “Damatlık almadım çünkü düğün yok. Sadece nikah olduğu için Selin de giymeyecek. Kendi kararı sonuçta. Aile arasında nikah merasimi.” dedi.

İlişkileriyle ilgili çok fazla şeyin yazılıp çizildiğini belirten şarkıcı, “Sitemim var ama size değil. Televizyonlarda yalan yanlış şeyler konuşuldu. Çıkan hiçbir habere üzülmüyorum ve keyfim de çok yerinde.” açıklamasını yaptı.

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