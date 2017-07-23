Mustafa Ceceli Selin İmer'le tatilde

Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli, Mayıs ayında 9 yıllık eşi Sinem Gedik'ten boşanmış, ardından hayatını Selin İmer'le birleştirmişti.

CECELİ VE EŞİNİN MUTLULUK POZU

Ceceli, kendi Instagram sayfasından bugün İmer'le fotoğrafını paylaştı. Çift Fransa'nın Nice ve Monaco şehirlerinde tatillerini sürdürüyor.

"ÇOCUK DÜŞÜNMÜYORUZ"

Tatile gitmeden önce Nişantaşı'nda kahve alışverişi yapan Ceceli gazetecilere bazı açıklamalarda bulunmuştu. Gazetecilerin "Çocuk düşünüyor musunuz? Selin Hanım ne istiyor?” sorusuna, Ceceli, “Yok düşünmüyoruz. Bunu da paylaşmış olayım buradan” diye yanıt vermişti.