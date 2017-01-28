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Mustafa Ceceli trafik polisinden kaçtı

Mustafa Ceceli, Etiler'de takıldığı trafik çevirmesinden kaçınca polisle arasında kovalamaca yaşandı.

28.01.2017 - 09:12
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Ünlü popçunun cipi, Etiler’de polisler tarafından durduruldu.

CECELİ, POLİSLERDEN KAÇTI

Aracını kontrol noktasına yanaştırdığı sırada gazlayarak kaçması üzerine polisler, Ceceli’nin peşine düştü.Mustafa Ceceli trafik polisinden kaçtı

KADIN ARKADAŞINI ARAÇTAN İNDİRDİ

Levent, Baltalimanı, Yeniköy hattında yaşanan kovalamacada şarkıcı, Levent’te izini kaybettirdiği bir anda yanındaki kadın arkadaşını yolda indirdi.Mustafa Ceceli trafik polisinden kaçtı

ZİNCİRLİKUYU'DA YAKALANDI

Polis ekibi, Ceceli’yi Zincirlikuyu’da aracının önünü keserek durdurdu. Yapılan muayenede şarkıcının ölçüm değeri 0 promil çıktı.Mustafa Ceceli trafik polisinden kaçtı

"SİZDEN KORKTUK, KAÇTIK. YENİ ŞARKIMI DİNLETİYORDUM"

Devlet memurunun hayatını tehlikeye atmak, kontrol noktasından kaçmak suçlarından 301 TL para cezası kesilen ünlü popçu, “Sizden korktuk kaçtık. Hanımefendi DMC Pazarlama Müdürü” açıklaması yaptı. Mustafa Ceceli kovalamaca sırasında yolda indirdiği DMC Pazarlama Müdürü Özden Bora’ya yeni şarkısını dinlettiğini söyledi.Mustafa Ceceli trafik polisinden kaçtı

Mustafa Ceceli trafik polisinden kaçtı

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