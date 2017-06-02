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Mustafa Ceceli 'Tuvana Türkay'la yakınlaştı’ iddiası

Mustafa Ceceli’nin, evliyken de şarkıcı Tuvana Türkay’la yakınlaştığı öne sürüldü.

02.06.2017 - 07:27
  1. Haberler
  2. Magazin

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Eşi Sinem Ceceli'den boşanan ve aradan 5 gün geçtikten sonra sosyetik güzel Selin İmer'le ABD'deki Ahmed Hulusi'nin yanına uçarak samimi pozlar veren Mustafa Ceceli'nin, evliyken Tuvana Türkay'la yakınlaştığı iddia edildi.

ALBÜMÜNÜ DÜZENLEDİ

Uçankuş TV Haber Müdürü Faik Erdemli’nin haberine göre, Mustafa Ceceli, Türkay’ın sesini beğendi ve tanışma mesajı gönderdi. İkili Gezegen Mehmet'in programında ilk kez 1 Ocak 2015’te bir araya geldi. Türkay o programda yeni şarkısını seslendirdi. Ardından Mustafa Ceceli, Tuvana Türkay'’ın ‘Ara Ne Olursun’ albümünün düzenlemesini yaptı. Ceceli ve Türkay’ın yolu geçtiğimiz Şubat’ta da Beyaz Show'da kesişti.

NE OLDUYSA BİRDEN KÜSTÜLER

İkili, Ceceli’nin stüdyosunda sık sık buluşmaya başladı. Düet yaptı, hatta klip çekti. Ancak, ikilinin yolları birden ayrıldı. Düet ile klip de rafa kalkmış oldu. Ayrılıklarının ardından hem Mustafa Ceceli hem de Tuvana Türkay sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bile bıraktılar. Tuvana, daha önce futbolcu Sercan Yıldırım ve Alper Potuk’la aşk yaşamıştı.

Tuvana Türkay, bu iddialara sosyal medya hesabından ateş püskürdü.

Mustafa Ceceli 'Tuvana Türkay'la yakınlaştı’ iddiası

Mustafa Ceceli 'Tuvana Türkay'la yakınlaştı’ iddiası

Mustafa Ceceli 'Tuvana Türkay'la yakınlaştı’ iddiası

Mustafa Ceceli 'Tuvana Türkay'la yakınlaştı’ iddiası

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