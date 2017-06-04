Mustafa Ceceli'den bir açıklama daha

9 yıllık eşi Sinem Gedik'ten boşandıktan sadece 5 gün sonra Selin İmer'le aşk yaşadığı ortaya çıkan Mustafa Ceceli, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Çalkantılı aşk hayatı nedeniyle magazin gündeminden düşmeyen Mustafa Ceceli, daha önce de ayetli bir paylaşımda bulunmuştu.

Eski eşiyle birlikte kutsal topraklara giden Hacı Ceceli'nin açıklaması ise şöyle:

"HAKİKAT AÇIĞA ÇIKAR DİYE SUSTUM "

Sustum belki hakikat açığa çıkar diye bekledim. Fakat ben sustukça daha da çarpıtıldı zaten zor olan bu süreç.Yıllardır süren fikir ayrılıkları çatırdattı önce evliliği, ardı arkası kesilmeyen kavgalar da kaçınılmaz sona getirdi bizi.

"FOTOĞRAFLAR AYLAR ÖNCE ÇEKİLMİŞTİ"

Ocak ayında başlayan boşanma süreci sanki bir haftada olup bitmiş gibi lanse edildi. Boşanma kararımızdan çok sonra başlayan ilişkim sanki boşanma sebebi gibi gösterildi. Bu fotoğrafları basına kim ve kimlerin verdiği apaçık ortada zaten.. amaç; beni karalamak. Gizlice bilgisayarıma girip e-postamdan fotoğrafların fotoğrafı aylar önce çekilmişti zaten. Nedense anlaşmalı boşanma protokolündeki istekleri yerine getiriline kadar beklenildi.

OĞLUM İÇİN SUSACAĞIM

Daha fazlası çok fazlası var ama oğlumun gelecekteki psikolojisi önceliğim olduğu için susacağım ve devamını yasal yollardan çözeceğim.. Şiddetli geçimsizlikle başlayan bu sürecin böylesine şiddetli bir karalamayla son bulmasına gönlüm razı değil.. Bu açıklamayı daha acı şeyler yaşanmamasını ümit ederek yapıyorum. Sağduyunun ve vicdanların seslenişinin galip geleceğine inancım tam.