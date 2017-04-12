Mustafa Destici idam kararını yineledi

Referandum çalışmaları için Şanlıurfa’ya giden Mustafa Destici, partisinin il teşkilatını ziyaret ederken idam cezasının iki şey için mutlaka ama mutlaka getirilmesi gerektiğini ifade etti.

"İKİ ŞEY İÇİN İDAM İSTEDİK"

BBP olarak idam cezasının belirli suçlarla ilgili geri getirilmesini kamuoyu gündemine ilk getiren parti olduklarını dile getiren Destici, şöyle konuştu: "2011 yılında 2 milyon imza topladık ve imzalar şu anda TBMM'de bulunmaktadır. İki şey için idam istedik; çocuklarımızı, kadınlarımızı ve kızlarımızı kaçırıp tecavüz edip öldüren sapıklar ve bizzat kurşunu sıkan bombayı patlatan ve bunun emrini veren teröristler için. Bizim tavrımız açık ve net. Bu suçlar için idam cezasının mutlaka ama mutlaka geri getirilmesi lazım."

"İDAMIN GERİ GELMESİ LAZIM"

İdam cezasının geri getirilmesinin adaletin tecelli etmesi ve hakkın yerini bulması açısından önemli olduğunu kaydeden Destici, "Bizim inancımıza da, örf ve adetimize de, adalet anlayışımıza da yüzde yüz uygundur. Biz batının Hıristiyan ülkesi değiliz. Biz öz be öz Anadolu’nun Müslüman Türk milletiyiz. Dolaysıyla idamın geri gelmesi lazım" dedi.