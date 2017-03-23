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Mustafa Destici neden 'evet' dediğini açıkladı

BBP Lideri Destici, devletin bekası için 16 Nisan'da 'evet' oyu kullanacaklarını söyledi.

23.03.2017 - 17:29
  1. Haberler
  2. Gündem

Ankara'da televizyon, gazete, temsilcileri ve haber müdürleriyle bir araya gelen Mustafa Destici, ülke ve dünya gündemini değerlendirdi.

NEDEN EVET DİYORUZ

"Devletin bekası, ülkenin birliği, milletin istiklali ve istikbali için 'Evet' diyoruz" diyen Destici, "Yeni sistem, darbecilerin bıraktığı ve enkaza dönüşen köhnemiş düzeni ortadan kaldıracak. Millet de gerçekten muktedir olacak" dedi.

Mustafa Destici neden 'evet' dediğini açıkladı

5 KRİTER

Türkiye'de halkın birilerini yönetime getirdiğini, ama hep başkalarının yönettiğini ifade eden Destici, "Türkiye'yi darbe anayasasından kurtaracak bu darbe anayasasının ürünü olan bu sistemden kurtaracak her türlü adımı destekleyeceğimizi ifade ettik ve her zaman da destekledik. Bu süreç başladığında da önerilerimizi ortaya koyduk. Bizim için şu beş kriter azami derecede önem taşımaktaydı. Devletimizin üniter yapısının muhafazası, Türk kimliği ve Türkçemiz, kuvvetler ayrılığı prensibi, temel haklar ve inanç hürriyeti, darbe hukukunun ve vesayetin ortadan kaldırılması" dedi.

Mustafa Destici neden 'evet' dediğini açıkladı

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