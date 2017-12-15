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Mustafa Sandal: Emina ile değerlendirme aşamasındayız

Şarkıcı çift Mustafa Sandal ile Emina Sandal, boşanacaklarına dair haberler hakkında ayrı ayrı açıklama yaptı.

Haber Merkezi | 15.12.2017 - 08:17..
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HH

Emina Sandal ile Mustafa Sandal, sosyal medya hesaplarından ayrı ayrı açıklama yaparak, ayrılık iddialarına cevap verdi.

"AİLEMİZ İÇİN EN DOĞRU KARARI VERECEĞİZ"

Mustafa Sandal'ın “Çocuklarımın annesi, kıymetlim Emina Sandal’la yaşadıklarımızı değerlendirme aşamasındayız” cümlesiyle başlayan açıklaması şöyle devam etti: "Elbette özel hayatımızın bize özel kalmasını istiyoruz, bugüne kadar bu hep böyle oldu ve olmaya devam edecek. ‘Para’ yüzünden kavga iddiaları da ‘Emina’nın çocuklarını terk edeceği’ iddiaları da asla doğru değil. Bu denli uzun süreli ilişkide olabileceği gibi bizim de zaman zaman çözme ihtiyacı duyduğumuz sorunlarımız olabiliyor. Biz bu süreçte sevgili eşimle, ailemiz ve çocuklarımız için en doğru kararı vereceğiz. Bu süreçte ailemizin ve iki çocuk annesi değerli eşimin yıpranmaması adına gerekli hassasiyetin gösterilmesini, özel hayatımızın bize özel kalmasını rica ediyorum. Bu konudaki son açıklamam budur.”

"BEN ÜLKEMDE POP YILDIZIYIM"

Sosyal medya hesabından eşi ile birlikte bir fotoğrafını paylaşan Emina Sandal ise şunları yazdı: "Günlerdir hakkımda çıkan yalan yanlış iddialar beni çok üzmektedir. Ben zaten yıllardır Sırbistan'da kariyeri olan biriyim. Kariyerim uğruna Türkiye'yi ve çocuklarımı terk edeceğim iddiaları doğru değildir... Bir anne çocuklarını terk edebilir mi? Ben Sırbistan'da çalışıyorum, zaten uzun yıllardır işimden ötürü Türkiye ve yurt dışına gidip geliyorum,Türkiye'de ailemle yaşıyorum. Çocuklarım nerede mutluysa bir anne olarak bende orada olmaya devam edeceğim. Türkiye Cumhuriyeti'nin pasaportunu taşıyorum, iki vatanım var ve bununla gurur duyuyorum. Bugün tekrardan hakımda çıkan 'Para yüzünden kavga ettiler' söylentisi külliyen, benimle alakalı çoğu haberlerden biri gibi, yalan! Bir de bir kadının dekorasyon sevmesi ve yuvayı güzel yapması boşanma nedeni nerede oldu, ne zaman suç olmaya başladı? Merak ediyorumki sonradan çıkacak olan haberler benim spor yapmam mı olacak... Evet ben yıllardır ülkemde bir pop yıldızıyım ama unutulmasın ki, ben bir kadınım, anneyim. Herkes gibi saygıyı hak ettiğime inanıyorum. İleriye dönük aldığım bütün kararlarım sadece ve sadece benimdir...Kimseyi de ilgilendirmez. Aramızdaki tek muhabbet müzik, güzelik ve aşk olsun... Çünkü sonuçta hepimiz zorluklarla kendimiz mücadele ediyoruz. Bari güzel seyler paylaşalım. Bu tür açıklamaları hayatımda yapmadım, yapmaktan da hoşlanmıyorum... Ama bunu ilk ve son vurgulayacağım... Benim tek medyam kendi Instagram sayfam. Burada açıklamadıkça hiçbir suçlamaya inanmamanızı rica ediyorum. Üzülüyorum, yıpranıyorum! Hepinizden anlayış ve saygı rica ediyorum. Benim sizlere saygı duyduğum gibi... Sevgilerimle..."

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