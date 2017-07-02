Mustafa Sandal: Emina zeki bir kadın

Ünlü sanatçı Mustafa Sandal, verdiği son röportajda samimi açıklamalarda bulundu.

KISKANÇLIK SORUSU

Posta'dan Canan Danyıldız'a konuşan Sandal, "Birbirinizi kıskanır mısınız?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Emina gibi güzel bir kadını kıskanıyorum tabii ama bu rahatsız edici boyutta değil. Biz birbirimize çok güveniyoruz. Anlamsız, gereksiz kıskançlıklarımız yok. Öyle özel bir listemiz de yok tabii! Bizde her şey doğal akışında."

Mustafa Sandal'ın röportajından bir kısım;

İÇ ÇAMAŞIRIYLA VERDİĞİ POZLAR

Emina Hanım’ın bir iç çamaşırı markası için verdiği pozlar bayağı dikkat çekti. Sizin için, “Eşini her anlamda destekliyor mu, kıskanmıyor mu?” türünde yazıldı çizildi. Evde bu tepkiler konuşuldu mu?

Emina’yı kendi ülkesinde bir yıldız olarak tanıdım, öyle aşık oldum. İşine müthiş saygı duyuyorum ve her zaman arkasındayım. Aksini düşünmek komik.





Eşinizin her şeyi yapma izni var mı?

Elbette var. Emina olgun ve zeki bir kadın. O neyi ne zaman nasıl yapacağını iyi bilir. Ben de aynı şekilde. Birbirimizin kararlarının her zaman arkasında olmuşuzdur.

ASLA AYRILMAYACAĞIZ

Emina’yı kaybetme korkusu yaşıyor musunuz?

Böyle endişelerimiz yok. Son nefesimize kadar çocuklarımız ile birlikte yaşamak için birlikteyiz. Asla ayrılmayacağız.





