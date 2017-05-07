taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.928
USD
3,5449
EURO
3,8992
ALTIN
140,12
PETR
49,4000

Musul'da bombalı saldırı: 9 ölü

Irak'ın Musul kentinin batı yakasında terör örgütü DEAŞ, 4 bomba yüklü araçla saldırı düzenledi.

07.05.2017 - 02:03
  1. Haberler
  2. Dünya

Irak polis teşkilatı İttihadiye'de görevli subay Safa el-Behadli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın, kentin batı yakasındaki Vadi Ukab sanayi bölgesinde polis güçlerinin olduğu noktalara 4 bombalı araçla saldırı düzenlediğini belirtti.

Behadli, saldırıda 2'si üsteğmen 9 polisin hayatını kaybettiği, 3 polisin yaralandığı ve ağır makineli tüfek yüklü iki aracın kullanılamaz hale geldiği bilgisini verdi.

Bu arada Irak devlet televizyonunun haberine göre, Musul'u Kurtarma Operasyonları Komutanı Abdulemir Raşid Yarallah, kentin kuzeybatısındaki Muşeyrafetu'l Ula Mahallesi'nin DEAŞ'tan kurtarıldığını bildirdi.

DİYALA'DA GENİŞ ÇAPLI OPERASYON

Öte yandan Irak ordusunda yüzbaşı Habib eş-Şemri, ülkenin doğusunda yer alan Diyala'nın bazı bölgelerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik geniş çaplı askeri operasyon başlatıldığını duyurdu.

Diyala'nın doğusundaki Vadi Selab, Havd en-Nida ve Telal Kazlak bölgelerinde asker ve polis güçlerinin hava destekli ortak operasyon başlattığını kaydeden Şemri, örgütün bu bölgelerde asker ve sivilleri hedef alan saldırılarını artırmasının ardından böyle bir karar alındığını ifade etti.

Irak'ın ikinci büyük kenti Musul, Haziran 2014'te DEAŞ kontrolüne girmişti. Irak güçleri, Kasım 2016'da kentin doğusunu geri alırken, 19 Şubat'ta da Musul'un batısını kurtarma operasyonunu başlatmıştı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Karamollaoğlu: Biz gelsek tüm yatırımları durdururuz

Karamollaoğlu: Biz gelsek tüm yatırımları durdururuz

225
Orgeneral Akar Amerikalı mevkidaşı Dunford ile görüştü

Orgeneral Akar Amerikalı mevkidaşı Dunford ile görüştü

11
Fenerbahçe pota derbisinde Beşiktaş'ı yendi

Fenerbahçe pota derbisinde Beşiktaş'ı yendi

4
Karamollaoğlu: Biz gelsek tüm yarıtımları durdururuz

Karamollaoğlu: Biz gelsek tüm yarıtımları durdururuz

10
Lunaparkta eğlence aracının halatı koptu: 10 yaralı

Lunaparkta eğlence aracının halatı koptu: 10 yaralı

1
Yayman: Game of Thrones izleyeceğinize Osmaniye'yi gezin

Yayman: Game of Thrones izleyeceğinize Osmaniye'yi gezin

0
Mardin'de dolu vatandaşları hazırlıksız yakaladı

Mardin'de dolu vatandaşları hazırlıksız yakaladı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM