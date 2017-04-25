Musul'da DEAŞ komutanı yakalandı

Irak'ın ikinci büyük kenti olan Musul'un terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılması için başlatılan operasyon devam ediyor.

ÇIPLAK YAKALANDI

Bu kapsamda terör örgütüne ağır darbeler vuran ABD destekli Irak ordusu, bir terörist grubunu köşeye sıkıştırdı. Çok sayıda teröristin öldürüldüğü operasyonda DEAŞ komutanı çıplak bir şekilde yakalandı.

25 MİLYON DOLARLIK PARA ÖDÜLÜ

Bölgede görev yapan ABD'li komutan John Dorrian, "Bağdadi örgüt mensuplarına ölüne kadar savaşmaları konusunda çağrıda bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı Bağdadi’nin yakalanması ya da öldürülmesi için 25 milyon dolar para ödülü koydu." şeklinde konuştu.