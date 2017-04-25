taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.891
USD
3,6039
EURO
3,9256
ALTIN
146,78
PETR
51,5300

Musul'da DEAŞ komutanı yakalandı

Musul'da terör örgütü DEAŞ'ın komutanı, emrindeki teröristler öldürüldükten sonra çıplak bir şekilde ele geçirildi.

25.04.2017 - 17:04
  1. Haberler
  2. Dünya

Irak'ın ikinci büyük kenti olan Musul'un terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılması için başlatılan operasyon devam ediyor.

ÇIPLAK YAKALANDI

Bu kapsamda terör örgütüne ağır darbeler vuran ABD destekli Irak ordusu, bir terörist grubunu köşeye sıkıştırdı. Çok sayıda teröristin öldürüldüğü operasyonda DEAŞ komutanı çıplak bir şekilde yakalandı.

Musul'da DEAŞ komutanı yakalandı

25 MİLYON DOLARLIK PARA ÖDÜLÜ

Bölgede görev yapan ABD'li komutan John Dorrian, "Bağdadi örgüt mensuplarına ölüne kadar savaşmaları konusunda çağrıda bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı Bağdadi’nin yakalanması ya da öldürülmesi için 25 milyon dolar para ödülü koydu." şeklinde konuştu.

Musul'da DEAŞ komutanı yakalandı

Musul'da DEAŞ komutanı yakalandı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu ile tokalaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu ile tokalaştı

152
TSK'dan Sincar'a hava harekatı

TSK'dan Sincar'a hava harekatı

84
Salih Müslim ABD'ye ağladı: Türkiye bizi nasıl vurdu

Salih Müslim ABD'ye ağladı: Türkiye bizi nasıl vurdu

191
Macron'dan Ermeni olayları açıklaması

Macron'dan Ermeni olayları açıklaması

118
AKPM'den Türkiye kararı

AKPM'den Türkiye kararı

367
Obama üç ay sonra ilk kez konuştu

Obama üç ay sonra ilk kez konuştu

50
Lübnan'daki Hizbullah yürüyüşünden fotoğraflar

Lübnan'daki Hizbullah yürüyüşünden fotoğraflar

84
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM