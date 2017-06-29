Musul'da DEAŞ'a karşı büyük darbe

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Tuvalet insanlar gibi kullanan kedi

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Venezuela'da mahkeme binasına polis helikopteri ile saldırı

1 Tek cümleyle çocuğunuzun öfkesini durdurun Çocukların ağlama ve öfke nöbetlerini kontrol altına almanın kolay bir yolu var.

2 Antalya, Didim ve İzmir'deki yazlık evlere ilgi arttı Yazlık bölgelere yatırım yapmak isteyenler Antalya, Didim ve İzmir'i tercih ediyor.

3 Türk bilim adamı yeni nörolojik hastalığı ortaya çıkardı Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Özdemir, şimdiye kadar tanımlanmayan bir hastalığı keşfetti.

4 Şişli'de banka soygunu Şişli'de bir banka şubesine gelen şapkalı, maskeli bir soyguncu silahı vezne görevlisini doğrulttuktan sonra 100 bin lirayı çalıp kaçtı.

5 ABD'den PYD/PKK'ya askeri sevkiyat Son bir hafta içinde yapılan iki sevkiyatta toplam yaklaşık 120 TIR, Rakka'nın kuzeyindeki örgüt unsurlarına gönderildi.

6 Şehit polis Dündar Karaman'da son yolculuğuna uğurlandı Hakkari'de şehit olan Muhammed Ali Mevlüt Dündar için memleketi Karaman'da düzenlenen törene 15 bin kişi katıldı.