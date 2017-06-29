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Musul'da DEAŞ'a karşı büyük darbe

Terör örgütü DEAŞ'ın 3 yıl önce hilafet ilan ettiği caminin Irak ordusu tarafından ele geçirildiği bildirildi.

29.06.2017 - 14:26
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Musul'da DEAŞ'a karşı büyük darbe

Terör örgütü DEAŞ'ın fiili başkenti olarak gösterilen Musul'un teröristlerden temizlenmesi için başlatılan dev operasyon, 1,5 yılın ardından sonuç verdi.

SÖZDE HİLAFET İLANI

Örgütün 3 yıl önce hilafet ilan ettiği cami, ABD dahil 36 ülke tarafından desteklenen Irak ordusu tarafından ele geçirildi.

Musul'da DEAŞ'a karşı büyük darbe

ZAFER OLARAK GÖRDÜLER

Irak güçleri için sembolik bir zafer olarak gösterilen operasyon, bölgede büyük bir sevinç yaşattı.

Musul'da DEAŞ'a karşı büyük darbe

SİVİLLERİ VURDULAR

Musul'da köşeye sıkışan DEAŞ'lı teröristler, kontrolü kaybetmemek için canlı bomba saldırıları düzenleyerek çok sayıda sivili katletti.

ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Irak ordusu ve terör örgütü DEAŞ militanları arasında batı yakasının Eski Şehir bölgesinde yoğun sokak çatışmaları devam ediyor.

Musul'da DEAŞ'a karşı büyük darbe

BAĞDADİ ÖLDÜRÜLDÜ İDDİASI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, terör örgütü DEAŞ'ın eli kanlı lideri Bağdadi'nin düzenlenen operasyonlar sonucu büyük ihtimalle öldürüldüğünü açıklamıştı.

Musul'da DEAŞ'a karşı büyük darbe

Musul'da DEAŞ'a karşı büyük darbe

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