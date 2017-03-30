Musul'da siviller yine 'yanlışlıkla' vuruldu

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Hızlı Müdahale Güçleri'nde görevli yüzbaşı Enver el-Kerkükli, Musul'un batısındaki En-Neccar Mahallesi'nde sivillerin yaşadığı bir eve "yanlışlıkla" iki roket atıldığını söyledi.

"BÖLGEDE HERHANGİ BİR RADİKAL OLUŞUM YOK"

Anne, baba ve 6 çocuğun yaşadığı eve düzenlenen saldırı sonucu tüm aile fertlerinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Kerkükli, "Ailenin DEAŞ'la bağlantısı söz konusu değil. Bu bölgede de herhangi bir radikal oluşum yok. Buna rağmen mahallenin neden hedef alındığına dair bazı soru işaretlerimiz var." dedi.

KOASLİSYONLA GÖRÜŞÜLECEK

Kerkükli, olaya ilişkin rapor hazırlanacağını ve söz konusu uçağın kime ait olduğunun belirlenmesi için uluslararası koalisyon güçleriyle görüşüleceğini aktardı.

Öte yandan, görgü tanıkları da Irak güçlerinin, Musul'un batı yakasındaki Ez-Zecli bölgesinde sivillerin kaldığı bir eve "yanlışlıkla" attığı havan mermisi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.

9 KİŞİ DE YARALANDI

Görgü tanıkları ayrıca, Irak güçlerine ait yaklaşık 20 top mermisinin, "17 Temmuz" Mahallesi'nde sivillerin evlerine düştüğünü ve 9 kişinin yaralandığını ifade etti.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDEKİ SALDIRILAR

Uluslararası koalisyon güçlerinin 17-23 Mart tarihlerinde Musul'un Cedide bölgesinde "yanlışlıkla" sivil hedeflere düzenlediği hava saldırısı sonucu 200'den fazla sivilin enkaz altında kalarak öldüğü duyurulmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 17 Mart'ta Musul'da sivillerin ölümüne yol açan hava saldırısının Irak güvenlik güçlerinin talebi doğrultusunda gerçekleştirildiğini açıklamış, Irak ordusu ise saldırıyla ilgili koalisyondan hava desteği talebinde bulunmadığını iddia etmişti.