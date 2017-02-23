Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu

Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Savaş Medya Ağı tarafından yapılan açıklamada, "Irak ordusuna bağlı zırhlı birlikler ve federal polis güçlerinin katılımıyla batı yakasının güneyinde yer alan Musul Havalimanı'nın geri alınması için geniş çaplı operasyon başlatıldı." ifadeleri kullanıldı.

SAVAŞ UÇAKLARI DESTEK VERİYOR

Açıklamada Irak Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçaklarının da operasyona destek verdiği belirtildi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, geçen pazar günü Musul'un batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması için operasyona başlandığını duyurmuştu.

Askeri kaynaklar, söz konusu operasyona üç cepheden yaklaşık 60 bin Irak askerinin katıldığını kaydediyor.











