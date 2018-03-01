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Myanmar Müslüman katliamı için Bangladeş'e asker yolladı

Myanmar yönetimi, katlettikleri Müslümanların kaldığı bölgelere fanatik Budistleri ve askeri birliklerini konuşlandırdı.

AA | 01.03.2018 - 22:11..
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Bangladeş, Myanmar yönetimini, ordusunun ve fanatik Budistlerin Arakan'da sürdürdükleri saldırılardan kaçan binlerce Arakanlı Müslüman'ın çadırlarda kaldığı tarafsız bölge yakınlarındaki sınırına ilave asker konuşlandırmakla suçladı.

Myanmar Müslüman katliamı için Bangladeş'e asker yolladı

BANGLADEŞ'İN TEPKİSİ BÜYÜK

Bangladeş Sınır Muhafızlığından Tuğgeneral Mojibur Rahman, kurumunun, sınır muhafızlarını tek taraflı artıran ve askerlerini Tombru sınırına konuşlandıran Myanmar'ı protesto ettiğini belirtti.

Myanmar Sınır Muhafızlığından söz konusu durumu çözmek için görüşme talep ettiklerini söyleyen Rahman, Myanmar'ın gerekçesinin net olmadığını ancak bunun, tarafsız bölgedeki yaklaşık 6 bin Arakanlı Müslüman'ı Bangladeş'e doğru itme girişimi olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

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