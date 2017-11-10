Myanmar'da gazetecilerin mahkemesi başladı

Myanmar'da yaşananları görüntülemek suçundan gözaltına alınıp hapse atılan gazetecilerin mahkemesi başladı.

ARAKAN ZULMÜNÜN TANIKLARI MAHKEMEDE

Geçtiğimiz aylarda Arakanlıların dramını ve bölgede yaşanan zulmü görüntülemeye çalışan bir kameraman ve muhabir, ellerindeki verilere el konulup imha edilerek tutuklanmıştı. Bugün mahkemede hakim karşısına çıkartılan basın mensupları, duruşma salonuna elleri kelepçeli ve yoğun güvenlik önlemleri altında getirildiler.

ARAKAN: KAPALI KUTU

Arakan'da yaşanan zulüm, bölgedekiler de dahil olmak üzere kimse tarafından net olarak bilinemiyor. Yalnızca görgü tanıklarının ifadeleriyle izah edilebilen yaşananlar, bölgeye basın mensuplarının girişine izin verilmemesi nedeniyle kapalı kutu haline geldi. Myanmar hükümetinin bölgedeki etnik temizliği, izolasyon yöntemi ile uluslararası hiçbir mecrada duyurmaması, yaşananların ne kadar endişe verici boyutta olduğunu gözler önüne seriyor.

Bu zamana kadar 700 bin'e yakın Müslüman, Bangladeş'e göç etmek zorunda kalmıştı.