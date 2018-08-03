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Myanmar'dan Rusya'ya Asya fili

Myanmar hükümeti, Rusya ile olan diplomatik ilişkilerinin 70’inci yıldönümü münasebetiyle Moskova’ya 3 adet Asya fili hediye etti.

İHA | 03.08.2018 - 06:03..
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Myanmar hükümeti, Rusya'ya ilginç bir hediye gönderiyor. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 70’inci yıldönümünü kutlamak için Myanmar hükumeti, Rusya’ya fil hediye etme kararı aldıklarını açıkladı.

Myanmar'dan Rusya'ya Asya fili

EYLÜL'DE GÖNDERİLECEKLER

Myanmar hükümeti fillerin 4 yaşında olduğunu ve eylül ayında Moskova'ya gönderileceğini bildirdi. Myanmar’lı yetkililer, fillerin "Durova Babanın Köşesi” tiyatrosunda hayatlarına devam edeceği ve orada eğitileceği açıklandı.

Asya filleri, Afrika fillerinden sonra yeryüzünde yasayan 2’nci en büyük hayvan olarak biliniyor. Asya fillerinin ortalama 70-80 yıl boyunca yaşadıkları biliniyor.

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