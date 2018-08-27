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Myanmar'ın işkenceci generalleri BM'de yargılanacak

BM, Myanmar’da ordu generallerinin Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım suçu işledikleri gerekçesiyle UCM'de yargılanmasını istedi.

Haber Merkezi | 27.08.2018 - 11:09..
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Arakanlı sığınmacılara zulmeden Myanmar yönetiminine bağlı ordu generalleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde BM'nin talebiyle yargılanacak.

Myanmar'ın işkenceci generalleri BM'de yargılanacak

SOYKIRIM SUÇUNDAN YARGILANACAKLAR

Konuya ilişkin soruşturma yürüten BM yetkilileri, Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing ve pek çok üst düzey generalin Arakanlı Müslümanlara soykırım yaptığını bildirdi. Bununla birlikte Myanmar'ın Kaçin ve Şan eyaletinde işlenen insanlığa karşı suç ve savaş suçlarının araştırılması ve sorumluların soruşturulmasını istedi.

Myanmar'ın işkenceci generalleri BM'de yargılanacak

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