Myanmar'ın işkenceci generalleri BM'de yargılanacak

Arakanlı sığınmacılara zulmeden Myanmar yönetiminine bağlı ordu generalleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde BM'nin talebiyle yargılanacak.

SOYKIRIM SUÇUNDAN YARGILANACAKLAR

Konuya ilişkin soruşturma yürüten BM yetkilileri, Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing ve pek çok üst düzey generalin Arakanlı Müslümanlara soykırım yaptığını bildirdi. Bununla birlikte Myanmar'ın Kaçin ve Şan eyaletinde işlenen insanlığa karşı suç ve savaş suçlarının araştırılması ve sorumluların soruşturulmasını istedi.