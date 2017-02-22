Nagehan Alçı'ya kafede saldırı

Olay dün öğlen 12 sıralarında Etiler'deki bir kahve dükkanında gerçekleşti. Kahve almak için kafeye girdiği sırada önündeki kadının kendisini görünce bir anda bağırmaya başladığını belirten Nagehan Alçı; "Şerefsiz, terbiyesiz, senden nefret ediyorum, çocukların gün yüzü görmesin gibi bir sürü şey söylüyordu. Çığlık çığlığa bağırıyordu. Hiç cevap vermedim. Daha da üzerime gelmeye başladı. 'Sizinle muhatap olmuyorum, nefret suçu işliyorsunuz' dedim. Bunun üzerine 'Hadi ne kadar polis varsa çağır, hiçbir şey yapamazsın' dedi. Çok yüksek sesle bağırıyordu. Bütün herkes bize bakıyordu. Ben dışarı çıkmak için kapıya yöneldiğimde 'Defol korkak, kaçıyor musun?' diye bağırmaya devam etti. Polis korumam kapının dışındaydı. O geldi, kadının kimlik bilgilerini aldı. Daha sonra karakolda ifade verip kendisinden şikayetçi oldum. Burada çok açık hakaret ve nefret suçu var." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Işıldak’ın yanına Alçı’nın polis koruması gelerek kimliğini istedi ve neden bunları söylediğini sordu. Işıldak da, vatandaşlık görevi gereği Alçı’yı eleştirdiğini söyledi. Bunun üzerine koruma polisi de Işıldak’ın yanından ayrıldı. Işıldak arkadaşının yanına oturduktan bir süre sonra polisler olay yerine gelerek Işıldak ve arkadaşını polis merkezine götürdü.

"BİZİ İDAM EDECEKLER"

Olayın ardından açıklama yapan Alçı; “Biz bu insanların haksız davalarla, kumpas davalarla mağduriyetlerine kaç yıldır sahip çıkmaya çalışıyoruz. Onlar ise ellerinde güç olsa bizi idam edecekler. Böyle bir şey olabilir mi?” dedi.

Öte yandan Tuğgeneral Fahri Işıldak'ın kızı olduğu öğrenilen Nazlı Işıldak'ın ifadesinin Yurt Gazetesi'nde yer alan habere göre "Kahve alırken televizyon ekranlarından tanıdığım Nagehan Alçı Kütahyalı isimli şahsı gördüm. Kendisine, Ergenekon ve Balyoz sürecinde toplumu yanlış yönlendirdiğini, yapmış olduğu konuşmalardan dolayı birçok insanın mağdur olduğunu, gerçek darbecilerin desteklediği Fetullahçı Örgütten olduğunu, bu örgüt yüzünden yüzlerce insanın hayatını kaybettiğini, Bank Asya'dan aldığınız krediyle oturduğunuz yalıda vicdanınız nasıl rahat ediyor?" şeklinde olduğu öğrenildi.

IŞILDAK'TAN AÇIKLAMA

Nazlı Işıldak hakkında çıkan haberlerde konunun çarpıtıldığını belirterek şu açıklamayı yaptı; “Ülkesini çok seven ve onun için çalışan bir yurttaş, bir sanatçı ve bir öğretmen olarak milletimize söylenen yalanlara tahammülüm kalmamıştır. Geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de ülkemin değerlerinin ve aydınlık Türkiye’nin koruyucusu ve savunucusu olmaya devam edeceğim.”

Işıldak’ın avukatı Ümit Kaplan ise, Alçı’nın göz önünde bir isim olduğunu övgüye olduğu kadar eleştiriye de açık olması gerektiğini söyledi.