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Nargile kalp ritmini bozuyor

Yapılan son araştırmada nargile içenlerde çeşitli ritim anormalliklerinin ortaya çıktığı kaydedildi.

01.05.2017 - 08:56
  1. Haberler
  2. Sağlık

Nargile kullanımının insan sağlığını ne şekilde etkilediğini gösteren ve "Inhalation toxicology" dergisinde yayınlanan bir araştırmada, nargile içilmesinin ardından kan basıncı, nabız hızı ve kandaki oksijen doygunluğunda görülen olumsuz değişimlerin ciddi ritim bozukluklarının habercisi olabileceği belirtildi.

ARAŞTIRMA SONUCU

Araştırmanın sonucunda, nargile içimi öncesi hiçbir ritim bozukluğu olmayan 33 gönüllünün 16'sında çeşitli ritim anormalliklerinin ortaya çıktığı da görüldü.

Çalışmada sağlıklı bireylerde nargile içimi sonrası karbonmonoksit seviyesinin önemli seviyelere yükselmesi ilk kez noninvaziv (kansız) bir teknikle gösterildi.

Sağlıklı bireylerde nargileye bağlı toksik karbonmonoksit gazının önemli ritim bozukluklarına ve EKG değişikliklerine neden olduğunu da gösteren çalışmaya, tamamen sağlıklı olduğu bilinen ve yaşları 18-40 aralığında 28'i erkek, 5'i kadın 33 kişi gönüllü olarak katıldı.

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