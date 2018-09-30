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NASA: Asteroid Dünya'ya yaklaşıyor

ABD uzay ajansı NASA, SP1 olarak adlandırılan büyük bir asteroidin Dünya'ya yaklaştığını bildirdi.

Haber Merkezi | 30.09.2018 - 12:28..
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Asteroidin tam boyutu bilinmemekle beraber NASA'ya göre, uzunluğu 70 ila 160 metre arasında olduğu tahmin ediliyor. Daily Express, asteroidin yüksekliğinin ünlü Big Ben veya Londra'daki Ferris Wheel'in yüksekliğini aşabileceğini belirtti.

3 EKİM'DE EN YAKIN MESAFEDE OLACAK

Daily Express'te yer alan habere göre, hareket ettiği hız saatte yaklaşık 36 bin 700 mil (saatte yaklaşık 60 bin kilometre) olan SP1'in, Dünya ile arasındaki en kısa mesafe 3 Ekim'de gerçekleşecek. Asteroid Dünya'ya 0.03926 astronomik mesafeden yani Dünya'dan Ay'a olan mesafenin 15 katından daha fazla olan 5.39 milyon kilometrelik mesafeden geçecek.

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