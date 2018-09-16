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NASA, buzulların erimesini ölçecek uyduyu fırlattı

Vandenberg Hava Üssü'nden uzaya fırlatılan ICES Sat-2, 6 ışık demetine ayrılan lazer ışınıyla saniyede 10 bin görüntü çekerek Dünya hakkında hassas bilgiler toplayacak.

İHA | 16.09.2018 - 05:21..
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İleri Topoğrafik Lazer Yükseklik Sistemi (Advanced Topographic Laser Altimeter System) anlamına gelen kelimelerin baş harflerinden oluşan ATLAS 6, lazer ışık demetiyle Dünya’nın saniyede 10 bin fotoğrafını çekerek bilim adamlarının analiz etmesi için hassas bilgiler sağlamak üzere NASA tarafından bugün uzaya fırlatıldı.

NASA, buzulların erimesini ölçecek uyduyu fırlattı

MEVSİMLERİN DEĞİŞİMİ GÖZLENECEK

ICES Sat-2 uydusunun bilim adamlarının mevsimlerin nasıl değiştiğini görebilmeleri için Dünya’nın bir noktasından yılda dört defa görüntü alacağı, her bir görüntüyü tekrar çekmek için yörüngesini 91 günde tamamlayacağı belirtildi.
NASA’lı bilim adamları, ICES Sat-2 uydusunun yeryüzüne göndereceği lazer ışınlarının geri dönmesiyle yeryüzünün yüksekliğini ve her 90 günde bir aynı ölçümü yaparak, yeryüzünün buzul ve deniz yüzeyinin yüksekliğindeki değişimini ölçeceğini söyledi. Bu ölçümler yeryüzünün 3 boyutlu görüntüsünü çıkaracak ve izleyen herkesin erişimine ücretsiz olarak sunulacak.

NASA, buzulların erimesini ölçecek uyduyu fırlattı

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