NASA Güneş'i araştıracak

NASA, 2018 yılında başlatacağı yeni projenin detaylarını açıkladı. Güneş Araştırma Görevi adı altındaki projeyle Güneş'e yaklaşıp bilgi toplanacak.

GÜNEŞE 4 MİLYON MİL YAKLAŞILACAK

Misyon için gönderilen uzay aracının Güneş‘e 4 milyon mil kadar yaklaşması hedefleniyor.

"EN SICAK VE HIZLI GÖREV OLACAK"

NASA’dan proje sorumlusu bilim insanı Nicola Fox, araştırmanın neticelerini çok hızlı elde etmeyi umduklarını belirtti: “Güneş araştırması en sıcak ve en hızlı görev olacak. Buna güneş aldındaki en havalı sıcak misyon demek istiyorum. Yakıcı sıcaklıklara girip, Corona’ya ulaşacağız. Ayrıca çok kritik bilgiler elde edeceğiz. Bu sayede Dünya doğasının güneşe nasıl tepki verdiğine dair daha iyi tahminlerde bulunacağız. Diğer yandan, uzaydaki hava durumuyla ilgili öngörülerimiz de güçlenecek.”





SAĞLAM VERİLER ELDE EDİLECEK

7 yıl boyunca yol alacak uzay aracı, Güneş‘in gaz halindeki üst katmanı olan Corona’nın neden yüzeyde daha sıcak olduğu sorusuna da cevap arayacak. Uzmanlar bu görevle Güneş‘in dünyayı nasıl etkilediğine dair daha sağlam verilere ulaşmayı umuyor.