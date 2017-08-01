NASA kopan buz dağının görüntülerini yayınladı

Antarktika’daki Larsen C buz sahanlığından kopan 5 bin 801 kilometre karelik buz dağı kütlesine ait yeni bir fotoğrafları yayınlandı.

BUZ DAĞINDA YENİ KAYIPLAR

ASA’ya bağlı Goddard Uzay Uçuş Merkezi’nden buzulbilimci Kelly Brunt, Larsen C buz sahanlığı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

BUZ DAĞINDAKİ DEĞİŞİMLER

Buz sahanlığının kalan bölümünün nasıl tepki vereceğinin önemine vurgu yapan Brunt, “Buz sahanlığı zayıflayacak mı? Ya da komşuları Larsen A ve B gibi çökecek mi? Buz sahanlığının arkasındaki buzullar hızlanarak deniz seviyesine doğrudan bir katkı yapacak mı? Ya da bu sadece normal bir buzdağı doğurma olayı mı?” sorularını sıraladı.