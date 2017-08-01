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NASA kopan buz dağının görüntülerini yayınladı

NASA tarafından yayınlanan fotoğraflar, 14-21 Temmuz tarihleri arasında Uzay Tabanlı Kızılötesi Sistemi tarafından çekildi.

01.08.2017 - 15:59
  1. Haberler
  2. Dünya

Antarktika’daki Larsen C buz sahanlığından kopan 5 bin 801 kilometre karelik buz dağı kütlesine ait yeni bir fotoğrafları yayınlandı.

BUZ DAĞINDA YENİ KAYIPLAR

ASA’ya bağlı Goddard Uzay Uçuş Merkezi’nden buzulbilimci Kelly Brunt, Larsen C buz sahanlığı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

NASA kopan buz dağının görüntülerini yayınladı

BUZ DAĞINDAKİ DEĞİŞİMLER

Buz sahanlığının kalan bölümünün nasıl tepki vereceğinin önemine vurgu yapan Brunt, “Buz sahanlığı zayıflayacak mı? Ya da komşuları Larsen A ve B gibi çökecek mi? Buz sahanlığının arkasındaki buzullar hızlanarak deniz seviyesine doğrudan bir katkı yapacak mı? Ya da bu sadece normal bir buzdağı doğurma olayı mı?” sorularını sıraladı.

NASA kopan buz dağının görüntülerini yayınladı

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