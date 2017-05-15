NASA, Mars için Batmobile üretti

Güneş Sistemi'nin keşfi kapsamında ilk hedefinin Mars'a insanlı görev olarak belirleyen NASA, bir yandan bu görev için araştırma geliştirme projelerini yürütüyor.

NASA'nın Batmobile'i GALERİ

BATMOBİLE'İ ANDIRIYOR

Mars görevinde gezegenin yüzeyindeki çalışmalarda kullanılacak olan aracın görselleri yayınlandı. Batman filmindeki 'Batmobile'e benzetilen araç altı tekerlekli ve elektrikli bir motora sahip.

2016'DA TASARLANMAYA BAŞLANDI

İki kardeş tarafından 2016 yılında tasarlanmaya başlanan ve daha sonra NASA'nın radarına giren aracın uzun vadede Mars araçların temelini oluşturacağı belirtiliyor.

NASA söz konusu aracı ilk etapta ABD turuna çıkarıp Mars projesine desteği artırmayı planlıyor.

