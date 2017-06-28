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NASA: Uzayda yaşamı keşfetme eşiğindeyiz

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, insanoğlunun uzayda yaşamın olup olmadığına ilişkin tarihi bir açıklamada bulundu.

28.06.2017 - 12:23
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NASA’nın Bilim Misyonları Direktör Yardımcısı Thomas Zurbuchen, Dünya’ya benzer 7 gezegenin keşfi dahil NASA’nın elde ettiği son başarılardan bahsederek, şunları söyledi:

"TARİHİN EN ÖNEMLİ KEŞİFLERİNDEN BİRİNİN EŞİĞİNDEYİZ"

"Sadece bizim galaksimizde milyarlarca gezegen keşfedilmeyi bekliyor. Yaşam arayışıyla ilgili bu kadar bilim dalında bu kadar geniş faaliyet yürütülürken biz tarihin en önemli keşiflerinden birinin eşiğinde bulunuyoruz."

Zurbuchen kongredeki konuşmasında, Dünya’ya benzer 7 gezegenin TRAPPIST-1 yıldız sisteminde olduğunu da aktardı.

NASA: Uzayda yaşamı keşfetme eşiğindeyiz

219 YENİ GEZEGENİN KEŞFEDİLDİĞİNİ DUYURMUŞTU

NASA, geçtiğimiz hafta Güneş Sistemi dışında olan 219 yeni gezegenin keşfedildiğini de duyurmuş ve bunlardan 10 tanesinin Dünya ile benzer özelliklere sahip olduğunun altını çizerek yaşam olabileceği imasında bulunmuştu.

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