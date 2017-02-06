NASA yıldızın sönme anını görüntüledi

NASA'nın internet sitesinde yayınlanan görüntüde, yıldızın kırmızı bir alev topundan gezegen nebulasına dönüşümü net gözleniyor.

HUBBLE, YILDIZIN SÖNME ANINI GÖRÜNTÜLEDİ

Bilim adamları, infilak eden yıldızın iki yönde çevresine saatte 1 milyon kilometre hızla gaz ve toz saçtığını kaydetti.

NASA 1990'DAN BERİ GÖZLEM YAPIYOR

Dünya'dan 5 bin ışık yılı uzaktaki Puppis Takımyıldızı çevresinde yer alan ve "Cabalash Nebulası" adı verilen sönme bölgesinin, gelecek bin yıl içinde tam bir gezegen nebulası halini alacağı belirtildi.

NASA'nın Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ile ortaklaşa işlettiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990 yılından bu yana dünya yörüngesinden uzay gözlemleri yapıyor.