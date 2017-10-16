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NASA'dan dokuzuncu gezegen açıklaması

Uzay araştırmalarının kalbi NASA yeni bir gezegene ilişkin açıklama yaptı. Dokuzuncu gezegen güneş sistemimizin dış uçlarında olabilir dedi.

16.10.2017 - 15:18
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Dokuzuncu Gezegen'in olasılığı ile ilgili bir açıklamada bulundu.

DOKUZUNCU GEZEGEN AÇIKLAMASI

Nasa'dan yapılan açıklamada  yeni bir gezegenin bulunma olasığının yüksek olduğu belirtti. "Muhtemelen Dünya'nın on katı bir kütleye sahip ve Neptün'ün güneşe olan uzaklığının yirmi katı uzaklıkta olan, olası bir 'Dokuzuncu Gezegen." dedi.

NASA'dan dokuzuncu gezegen açıklaması

Hakkında bilgiye ulaşması zor olan konu ile ilgili  NASA tarafından yapılan açıklamada "Genel olarak yalnızca yörüngesel ayak izleri gibi dolaylı belirtiler olsa da, yine de zorlu bir vaka" denildi.

VARLIĞIN BULGULARINA YAKLAŞILIYOR

Gezegenin var olduğuna inanan bilim adamlarından, Pasadena, Kaliforniya'da bulunan Caltech'te görev alan astrofizikçi Konstantin Batygin'in ekibi konuyla ilgili bulgulara yaklaştıklarını belirtti.

NASA'dan dokuzuncu gezegen açıklaması

Batygin açıklamasında, "Şu anda Dokuzuncu Gezegen'in varlığına işaret eden beş farklı gözlemsel çalışma yolu bulunuyor. Eğer bu açıklamayı görmezden gelip Dokuzuncu Gezegen'in var olmadığını düşünürseniz, bu durum problemi çözmektense daha fazla sorun ortaya çıkarır. Birdenbire beş farklı bilmeceniz oluşur ve her birine beş farklı çözüm sunmanız gerekir" dedi.

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