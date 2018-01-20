Nasa'dan Dr. Painter: Türkiye'ye daha az kar yağacak

Küresl ısınmadan dolayı Türkiye'ye daha çok yağmur yağacağını açıklayan Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin Kar Uzmanı Dr. Thomas Painter, aynı zamanda Türkiye'ye daha az kar yağacağını da söyledi.

"DÜNYA KIRMIZI ALARM VERİYOR"

"Dünya iklim konusunda kırmızı alarm veriyor." diyen Painter, "Küresel Isınma ile ilgili yayınlanan pek çok rapor bu duruma işaret ediyor. Örneğin Avrupa merkezli Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin raporuna göre, küresel sıcaklık ortalaması geçen yılın kayıtlara geçen en sıcak ikinci yıl olduğunu ortaya koydu." şeklinde konuştu.