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NASA'dan Mars'ta kış fotoğrafları

ABD Uzay ve Havacılık Ajansı, Mars Reconnaissance Orbiter uzay aracından elde edilen 'Kızıl Gezegen' Mars’ın kış görüntülerini paylaştı.

Detay Haber | 29.12.2017 - 08:48..
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Mars’taki sıcaklığın düşmesiyle gezegenin dış görünümünün değiştiğine dikkat çekilen açıklamada, atmosferdeki karbondioksitin, Mars’ın yüzeyini kaplayarak çeşitli desenler oluşturan kuru buza dönüştüğü kaydedildi.

NASA'dan Mars'ta kış fotoğrafları

KURU BUZ ÇATLAYIP "BUHARLAŞIYOR"

Açıklamada ayrıca Mars’taki ‘ilkbahar’ mevsiminin gelmesiyle kuru buzun çatlayıp, buharlaşmaya başladığı ve sonrasında ‘Kızıl Gezegenin’ yüzeyinin dış görünümünün yine değiştiği ifade edildi.

NASA'dan Mars'ta kış fotoğrafları

GÜNEY KUTBUNDA YIL BOYUNCA KIŞ

Diğer yandan Mars’ın güney kutbunda hava ısısının düşük kalmaya devam ettiği, bu nedenle gezegenin bu bölgesindeki ‘kış’ mevsiminin yıl boyunca sürdüğü belirtiliyor.

NASA'dan Mars'ta kış fotoğrafları

NASA'dan Mars'ta kış fotoğrafları

NASA'dan Mars'ta kış fotoğrafları

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