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NASA'ya 12 yeni astronot seçildi

18 binden fazla aday arasından 5'i kadın 12 yeni astronot NASA'ya seçildi.

08.06.2017 - 02:44
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NASA'ya 12 yeni astronot seçildi

nasa yeni astronotlar

Houstan'da Johnson Uzay Merkezi'nde düzenlenen yeni astronotların tanıtıldığı törene ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de katıldı.

NASA'ya 12 yeni astronot seçildi

NASA'NIN YENİ "KAHRAMANLARI"

Hayatı boyunca NASA hayranı olduğunu söyleyen ve 12 yeni astronotu "kahramanlar" olarak nitelendiren Pence, Trump yönetiminin "uzaydaki Amerikan liderliğinin" sürdürülmesine sıkı sıkıya bağlı olduğunu ifade etti.

NASA'DA 44 ASTRONOT ÇALIŞIYOR

Astronotlar, Houstan'daki uzay merkezinde ağustosta eğitime başlayacak. NASA'nın bünyesinde şu an 44 aktif astronot bulunuyor.

NASA'ya 12 yeni astronot seçildi

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