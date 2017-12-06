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NATO, ABD'nin Kudüs kararına saygılı

NATO Genel Sekreteri; ABD'nin, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planının ülkenin kendi vereceği karar olduğunu buna saygı duyduklarını söyledi.

AA | 06.12.2017 - 13:44..
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NATO, ABD'nin Kudüs kararına saygılı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen NATO-Gürcistan Komisyonu toplantısının ardından basına açıklamalarda bulunarak, gazetecilerin sorularını cevapladı.

"SAYGI DUYUYORUM"

ABD yönetiminin Kudüsİsrail'in başkenti ilan etmesi planına yönelik bir soru üzerine Stoltenberg, "Bu tür konularda karar alma yetkisi ülkelere ait. Buna saygı duyuyorum. Başkan Trump bugün bir konuşma yapacağını açıkladı. Bu konuşma henüz yapılmadı. Dolayısıyla henüz yapılmamış bir konuşma hakkında yorum yapmak için biraz erken olduğunu düşünüyorum." dedi.

Stoltenberg, NATO'nun Orta Doğu Barış Süreci'nin bir parçası olmadığını ancak tüm ittifak üyelerinin Orta Doğu'daki soruna barışçıl çözüm bulunması için çabaları desteklediğini vurguladı.

NATO, ABD'nin Kudüs kararına saygılı

"RUSYA GÜRCİSTAN'DAN ÇIKSIN"

NATO'nun Gürcistan'ın Avrupa-Atlantik güvenliğine sağladığı katkıdan dolayı minnettar olduğunu belirten Stoltenberg, Gürcistan'ın ittifak üyesi olmayan NATO ortakları arasında Afganistan'daki eğitim operasyonlarına en fazla katkı sağlayan ülke olduğunu hatırlattı.

Stoltenberg, NATO'nun Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne ve güvenliğine büyük önem verdiğine dikkati çekerek, "Rusya'nın Gürcistan'ın Abhazya ve Güney Osetya bölgeleriyle derinleşen ilişkileri hakkında endişe duyuyoruz. Rusya'ya bu bölgeleri tanımaktan vazgeçmesi ve Gürcistan topraklarından çıkması çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

NATO, ABD'nin Kudüs kararına saygılı

"NATO'NUN GÜRCİSTAN'A DESTEĞİ..."

NATO'nun Gürcistan'ın Karadeniz'e ilişkin güvenlik konuları hakkında tavsiyelerinden faydalanmaya devam ettiğini dile getiren Stoltenberg, tarafların Karadeniz bölgesine ilişkin yakın diyalog ve iş birliği yürüttüğünü kaydetti.

Stoltenberg, "NATO'nun Gürcistan'a desteği sağlamdır ve fark yaratmaktadır." ifadesini kullandı.

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