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NATO, Erdoğan'a özrünü yineledi

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir daha skandal yaşanmaması adına garanti verdi.

23.11.2017 - 18:09
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NATO, Erdoğan'a özrünü yineledi

NATO tatbikatında Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düşman tablosuna konulmuştu.

NATO'DAN ANKARA'YA GÜVENCE

Yaşanan skandalla ilgili Türkiye'den özür dileyen NATO'dan yeni bir açıklama geldi. NATO Genel Sekteri Jens Stoltenberg konuyla ilgili Cumhurbaşkanı ve Genelkurmay Başkanı'nı arayarak güvence verdi.

"BİR DAHA BÖYLE BİR OLAY YAŞANMAYACAK"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO tatbikatında yaşanan skandala ilişkin "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı arayarak özür diledim. Türkiye bizim çok önemli bir müttefikimiz. Bir daha böyle bir olay yaşanmayacağı konusunda garanti verdim." dedi.

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