NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Türkiye ziyareti

Resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Stoltenberg, ilk olarak Milli Savunma Bakanlığı'na geldi. Buarada Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli görüşen Stoltenberg askeri törenle karşılandı.

"MERHABA ASKER"

Tören birliğini "Merhaba asker" diyerek selamlayan Stoltenberg, şeref defterini de imzaladı. Törenin ardından Bakan Canikli ile Stoltenberg, ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Canikli, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptıkları görüşmede, Suriye'de kalıcı barışın sağlanmasının da aralarında bulunduğu bazı konuların değerlendirildiğini bildirdi.

GÜNDEM: SURİYE

Bakan Canikli, "Görüşmede, terörle mücadelede iş birliği, Suriye'de kalıcı barışın sağlanması, bölgenin terörden temizlenmesi, rejime yönelik son operasyon, hava ve füze savunma sistemleri, haziran ayında yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın gündemine yönelik konuları değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU- STOLTENBERG GÖRÜŞMESİ

Stoltenberg daha sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. İkili, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.





ZEYTİN DALI HAKKINDA BİLGİ ALDI

Stoltenberg, görüşmede terörle mücadele konularının ve Suriye'deki durumun da ele alındığını belirterek Bakan Çavuşoğlu'nun kendisini Zeytin Dalı Harekatı hakkında bilgilendirdiğini söyledi.

Stoltenberg, "Türkiye'nin bu konuda şeffaflıkla hareket etmesini memnuniyetle karşılıyorum." dedi.

"HİÇBİR MÜTTEFİK TÜRKİYE KADAR TERÖRDEN ÇEKMEDİ"

Türkiye'nin çok değerli ve önemli bir NATO müttefiki olduğu vurgulayan Stoltenberg, "Başka hiçbir müttefik Türkiye kadar terör saldırılarından çekmemiştir. NATO'nun buradaki varlığı, Türkiye'yi desteklemek ve yardım etmek içindir." ifadesini kullandı.

NATO'NUN TÜRKİYE'DEKİ VARLIĞI

Stoltenberg, NATO'nun farklı askeri yeteneklerle Türkiye'de mevcudiyetinin bulunduğunu belirterek "Burada daha fazla deniz ve hava mevcudiyetimiz var, daha fazla tatbikat yapıyoruz. Erken uyarı ve gözlem uçaklarımız, hava savunma sistemlerimiz var. Suriye sınırında İspanyol ve İtalyan bataryaları bulunuyor."





Konya'da konuşlu erken uyarı ve gözlem uçakları AWACS'ların DEAŞ ile mücadele koalisyonuna destek verdiğini vurgulayan Stoltenberg, NATO'nun Türkiye'nin askeri altyapısına da finansal destek sağladığını kaydetti.

Stoltenberg, Türkiye'ye sadece DEAŞ ile mücadelede değil, tüm terörle mücadele çalışmalarında ve Afganistan'da verdiği destek için de teşekkür etti.

"NATO, SURİYE REJİMİ TARAFINDAN KİMYASAL KULLANILMASINI GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE KINIYOR"

Çavuşoğlu ile görüşmesinde Suriye'nin Duma ilçesine yapılan kimyasal silah saldırısını da ele aldıklarını söyleyen Stoltenberg, "NATO, müttefikleri ABD, Fransa ve İngiltere tarafından bilgilendirildi. Suriye rejiminin kimyasal silah yeteneklerinin azaltılması ve bu tür saldırıların önlenmesi amaçlanıyor. Burada NATO, uluslararası barış ve güvenliğe tehdit olan kimyasal silahların Suriye rejimi tarafından sürekli olarak kullanılmasını güçlü bir şekilde kınıyor." ifadesini kullandı.

NATO Genel Sekreteri, kimyasal silah kullanımında payı olanların hesap vermesi ve bunların kullanılmasının engellenmesi gerektiğini vurguladı.

ORTAK KONSENSÜSE DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR

Stoltenberg, NATO'nun, Birleşmiş Milletlerin Suriye'deki çatışmaya barışçıl yollarla çözüm bulma çalışmalarına destek verdiğini kaydetti. ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine yönelik operasyonuna tüm NATO müttefiklerinin destek verdiğini vurgulayan Stoltenberg, Türkiye'ye de müttefiklerin ortak konsensüsüne verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN MACRON'A YANIT

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Doğu Guta'da kimyasal saldırılar artmasaydı Türkiye'ye gelip Erdoğan, Putin ve Ruhani ile görüşmeyi planlıyordum." şeklindeki açıklamalarına karşılık, "Maalesef birçok Avrupalı dostumuz işin ciddiyetinden uzak popülizmi tercih ediyor ve Fransa Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar da farklı ülkeler tarafından da yalanlandı. Bir Cumhurbaşkanı'na yakışır şekilde açıklama bekliyoruz. Macron, üçlü zirve yapılmadan önce Ankara'ya gelmek ve bu zirveye katılmak istediğini söyledi. Cumhurbaşkanımız da Rusya ve İran liderini aradı. Rusya, 'Herhangi bir mahsuru yok, gelebilir' dedi. İran ise 'Üçlü toplantımızı yapalım, daha sonra 3+1 Fransa ile toplantımızı yapalım' dedi. Ama bu gelişmeler, Doğu Guta'da kimyasal silahların kullanılmasından önceydi. Bu olaylarla hiçbir ilgisi yok.





"ÜÇLÜ TOPLANTIYA DAHİL EDİLMEYİNCE GELMEDİ"

Bundan bağımsız gelmek istedi ve üçlü toplantıya dahil edilmeyince de gelmedi. Olayı başka yerlere çekmeyelim. Doğruları söyleyelim ki herkes bilsin. Bunları açıklamak durumunda kalmamalıydık ama gerçeği söylemeyince bir Cumhurbaşkanı, biz söylemek durumundayız."

"TÜRKİYE BAŞINDAN BERİ KİMYASAL VE NÜKLEER SİLAHA KARŞI"

Türkiye'nin başından bu yana kimyasal silahlara da nükleer silahlara da karşı olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, her defasında bu bölgeden delillerin toplanması ve Lahey'e Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne ulaştırılması konusunda da her türlü desteği verdiğini söyledi. Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu saldırı olduğu için Rusya ya da İran ile farklı düşünmediğini, daha önce kimyasal silah kullanıldığı zaman da karşı çıktığını hatırlattı.

"İŞ BİRLİĞİ SONLANMADI, PARANTEZ İÇİNE ALINDI"

Türkiye'nin İran ve Rusya ile iş birliğinin tek amacının ateşkesi tesis etmek ve bu şekilde kimyasal silahların kullanmasını önlemek ve siyasi sürece katkı sağlamak olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, bu süreçte de önemli kazanımlar elde edildiğini ancak bunun siyasi süreçle taçlanması gerektiğini belirtti. Bu süreçte her iki ülkeyle rejimin saldırıları konusunda hep farklı düşündüklerini dile getiren Çavuşoğlu, durum böyle olunca diğer alanlardaki iş birliğini sonlandırmak yerine parantez içine aldıklarını anlattı.

"RUSYA'YLA İLİŞKİLERİMİZ FRANSA'NIN AYIRACAĞI KADAR ZAYIF DEĞİL"

Bakan Çavuşoğlu, "Yani 'Fransa burada bir müdahalede bulundu, o nedenle Türkiye ile Rusya'yı ayrıştırdı' sözü doğru bir söz değil. Bizim farklı düşüncelerimiz olabilir ama Rusya ile ilişkilerimiz Fransa Cumhurbaşkanı'nın ayıracağı kadar zayıf değil. Rusya ile güçlü ilişkilerimiz var." görüşünü paylaştı.

Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinin NATO ile ilişkilerine alternatif olmadığının altını çizen Çavuşoğlu, ilişkilerin her ülkeyle güçlü tutulması gerektiğinin altını çizdi.