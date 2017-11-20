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NATO: Rusya'nın siber saldırıları arttı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO’nun Rusya’dan gelen ve sürekli olarak değişen siber tehditlere adapte olmak zorunda olduğunu belirtti

20.11.2017 - 10:13
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CBC radyosuna konuşan Stoltenberg, ”Rusya, demokratik kurumlarımıza duyulan güveni baltalamak üzere sosyal ağları ve sanal ortamı kullanıyor. Bu sürekli olarak gelişen bir tehdit ve buna adapte olmak zorundayız.” dedi.

NATO: Rusya'nın siber saldırıları arttı

"CEP TELEFONLARINA YAPILIYOR"

NATO’nun buna karşı siber güvenlik kuvvetlerini pekiştirdiğini dile getiren Stoltenberg, ”Son dönemde siber korsanlar NATO askerlerinin cep telefonlarına eskiye göre daha sık saldırı düzenlemeye başladılar. Eskiden siber saldırı hedeflerinin çoğu NATO güzergahlarıyken şu an bu tür saldırıların artan sayısı askerlerin cep telefonlarına yapılıyor.” dedi.

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