NATO savunma harcamalarını artırıyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın gündemine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"SAVUNMA HARCAMALARI YÜZDE 4,3 ARTACAK"

İttifak genelinde NATO için savunma bütçelerini artırmak gerektiğini dile getiren Stoltenberg, şöyle konuştu:

"Yıllarca süren gerilemenin ardından 2015 yılında NATO'nun Avrupalı müttefikleri ve Kanada'da ittifak için savunma harcamalarında gerçek artış gördük. 2016'da da bu devam etti ve bu yıl, 2017'de, yıllık yüzde 4,3'lük daha da büyük artış öngörüyoruz. 2017 böylece NATO için ülkelerin savunma harcamalarının üst üste arttığı 3. yıl olacak. Bu durum, son üç yılda Avrupalı müttefiklerin ve Kanada'nın NATO'ya neredeyse 46 milyar dolar savunma harcaması yaptığı anlamına geliyor."

SAVUNMA TAAHHÜDÜNÜ AVRUPA ÜLKELERİ YAPTI

Stoltenberg, NATO üyelerinin ittifaka yönelik savunma harcamalarını artırma taahhüdünü uygulamaya başladığını, böylelikle 2015 yılından beri NATO'ya yönelik harcamalarda artış olduğunu kaydetti.

Avrupalı müttefiklerin bunu ABD'yi memnun etmek için değil kendi çıkarlarına olduğu için yapmaları gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, savunma taahhüdü kararını bizzat Avrupa ülkelerinin yaptığını hatırlattı.