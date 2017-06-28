taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.965
USD
3,5281
EURO
4,0140
ALTIN
142,20
PETR
46,5600

NATO savunma harcamalarını artırıyor

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 2017'nin NATO için savunma harcamalarının üst üste artacağı 3. yıl olacağını belirtti.

28.06.2017 - 15:14
  1. Haberler
  2. Dünya

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın gündemine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"SAVUNMA HARCAMALARI YÜZDE 4,3 ARTACAK"

İttifak genelinde NATO için savunma bütçelerini artırmak gerektiğini dile getiren Stoltenberg, şöyle konuştu:

"Yıllarca süren gerilemenin ardından 2015 yılında NATO'nun Avrupalı müttefikleri ve Kanada'da ittifak için savunma harcamalarında gerçek artış gördük. 2016'da da bu devam etti ve bu yıl, 2017'de, yıllık yüzde 4,3'lük daha da büyük artış öngörüyoruz. 2017 böylece NATO için ülkelerin savunma harcamalarının üst üste arttığı 3. yıl olacak. Bu durum, son üç yılda Avrupalı müttefiklerin ve Kanada'nın NATO'ya neredeyse 46 milyar dolar savunma harcaması yaptığı anlamına geliyor."

SAVUNMA TAAHHÜDÜNÜ AVRUPA ÜLKELERİ YAPTI

Stoltenberg, NATO üyelerinin ittifaka yönelik savunma harcamalarını artırma taahhüdünü uygulamaya başladığını, böylelikle 2015 yılından beri NATO'ya yönelik harcamalarda artış olduğunu kaydetti.

Avrupalı müttefiklerin bunu ABD'yi memnun etmek için değil kendi çıkarlarına olduğu için yapmaları gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, savunma taahhüdü kararını bizzat Avrupa ülkelerinin yaptığını hatırlattı.

İlginizi Çekebilir
Yunanistan'da halk umudunu kaybetti
315 milyar euro borcu olan Yunanistan için her geçen gün tehlike çanları çalıyor...
İngiltere'de virajı alamayan otobüs yayayı eziyordu
Berkshire'da hızını alamayan otobüs, virajdan dönerken yayaya çarptı.
Venezuela'da Yüksek Mahkeme'ye helikopterli saldırı
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta, Yüksek Mahkeme binasına helikopterle saldırı düzenlendi.
CNN'in yapımcısı gizli kamerada
CNN'de çalışan üst düzey yapımcı John Bonifield, CNN'nin reyting yüzünden 'yalan haber' yaptığını gizli kamerada itiraf etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TSK YPG kontrolündeki Afrin'i bombaladı

TSK YPG kontrolündeki Afrin'i bombaladı

320
Teröristbaşı Salih Müslim Rusya'dan yardım bekliyor

Teröristbaşı Salih Müslim Rusya'dan yardım bekliyor

105
Fenerbahçe sezonu açtı

Fenerbahçe sezonu açtı

26
Devrim Muhafızları'ndan Ruhani'ye gözdağı

Devrim Muhafızları'ndan Ruhani'ye gözdağı

54
FETÖ'cü şirket sahibi Bayındır 15 Temmuz'da tabutla kaçtı

FETÖ'cü şirket sahibi Bayındır 15 Temmuz'da tabutla kaçtı

52
Burak Yılmaz'ın tokat atma nedeni ırkçılık

Burak Yılmaz'ın tokat atma nedeni ırkçılık

90
Mahsun Kırmızıgül kilo aldı

Mahsun Kırmızıgül kilo aldı

73
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM