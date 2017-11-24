taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.058
USD
3,9301
EURO
4,6545
ALTIN
162,99
PETR
63,5300

NATO skandalının müsebbiplerinden biri hâlâ görevde

NATO'da yaşanan skandalın sorumlularından birinin hâlen görevde olduğu bilgisi, yeni bir skandal olarak tarihe geçti.

24.11.2017 - 11:42
  1. Haberler
  2. Gündem
NATO skandalının müsebbiplerinden biri hâlâ görevde

NATO'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ederek, düşman liderler olarak lanse edenlerden birinin görevine devam ettiği öğrenildi. Oysa son özürün üzerinden henüz 24 saat bile geçmedi.

ÖZÜRLER DE BİTMİYOR, SORUMLULARIN GÖREVLERİ DE

Tarihçi, Murat Bardakçı, Habertürk'teki bugün yayınlanan köşesinde, Atatürk'ün fotoğrafını düşman liderler arasına koyanın Macar bir bilgisayarcı ve hala görevde olduğunu yazdı.

Bardakçı'nın köşe yazısında konuyla ilgili bölüm şöyle:

"Geçen gün NATO'nun Norveç'te düzenlediği "Trident Javelin-2017" tatbikatında yaşanan rezaleti ortaya çıkartan subayımızın Deniz Kuvvetleri'nde görevli ve daha önce kumpas dâvâlarının mağduru olan Ebru Nilhan Bozkurt adında bir hanım binbaşı olduğunu yazdım ve yazım hayli ses getirdi. Skandalın fark edilmesi üzerine Türkiye'nin NATO nezdinde gösterdiği tepki neticesinde başlatılan soruşturmalar devam ederken, ortaya daha başka ayrıntılar çıktı.

ATATÜRK'Ü DÜŞMAN GÖSTEREN MACAR BİR BİLGİSAYARCI

Meselâ, rezalete sebep olan sahte mesajların Kürt asıllı Norveç vatandaşı bir bilgisayarcı tarafından gönderildiği ve bu kişinin görevine hemen son verildiği duyurulurken, soruşturma ilerledikçe işin içerisinde Macar vatandaşı olan bir başka bilgisayarcının da bulunduğu fark edildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın adına açılan sahte hesaptan yollanan mesajları Kürt asıllı Norveç vatandaşı yazmış, Atatürk'ün fotoğrafını düşman liderler arasına da hanım olan bu Macar bilgisayarcı yerleştirmişti.

GÖREVİNE DEVAM EDİYOR

Başlatılan soruşturma çerçevesinde ifade veren Macar bilgisayarcı, "Düşman liderler arasına koyduğu fotoğrafın kime ait olduğunu bilmediğini" söyledi, "Üzgünüm" dedi ve işine son verilmediği için hâlen görevde bulunuyor."

NATO, Erdoğan'a özrünü yineledi haberi

NATO skandalının müsebbiplerinden biri hâlâ görevde

NATO Türkiye'den resmen özür diledi haberi

NATO skandalının müsebbiplerinden biri hâlâ görevde

NATO Genel Sekreteri Türkiye'den özür diledi haberi

NATO skandalının müsebbiplerinden biri hâlâ görevde

İlginizi Çekebilir
Ertuğrul Özkök Suriye için Erdoğan'a destek istedi
CNN Türk canlı yayınında konuşan Özkök, Suriye'de çözüm için Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek olması gerektiğini söyledi.
1958 yılında İstanbul
İngiliz yayın kuruluşu BBC, İstanbul'un 1958 yılında çekilen görüntülerini yayınladı.
Esad ile empati önerisi tartışmaya neden oldu
Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, Esad ile empati yapılması gerektiğini isteyince, stüdyodakiler bir anda sinirlendi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nu öperek iktidar isteyen partili
Emekli bir öğretmen, "CHP ne zaman iktidar olacak?" diye sorduktan sonra Kılıçdaroğlu'nun iki yanağından öptü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'nin '52. Bölge'si görüntülendi

ABD'nin '52. Bölge'si görüntülendi

68
Meclis'te terör örgütü PYD tartışması

Meclis'te terör örgütü PYD tartışması

84
Başakşehir ve Konyaspor Avrupa'da nasıl tur atlar

Başakşehir ve Konyaspor Avrupa'da nasıl tur atlar

19
Yaşar Alptekin muhafazakar imajından vazgeçti

Yaşar Alptekin muhafazakar imajından vazgeçti

162
Erdoğan PKK/PYD'ye desteği Trump'a soracak

Erdoğan PKK/PYD'ye desteği Trump'a soracak

124
Esad ile empati önerisi tartışmaya neden oldu

Esad ile empati önerisi tartışmaya neden oldu

95
Erdoğan açıkladı: Afrin'de İdlib modeli uygulanacak

Erdoğan açıkladı: Afrin'de İdlib modeli uygulanacak

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM