NATO skandalının müsebbiplerinden biri hâlâ görevde

NATO'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ederek, düşman liderler olarak lanse edenlerden birinin görevine devam ettiği öğrenildi. Oysa son özürün üzerinden henüz 24 saat bile geçmedi.

ÖZÜRLER DE BİTMİYOR, SORUMLULARIN GÖREVLERİ DE

Tarihçi, Murat Bardakçı, Habertürk'teki bugün yayınlanan köşesinde, Atatürk'ün fotoğrafını düşman liderler arasına koyanın Macar bir bilgisayarcı ve hala görevde olduğunu yazdı.

Bardakçı'nın köşe yazısında konuyla ilgili bölüm şöyle:

"Geçen gün NATO'nun Norveç'te düzenlediği "Trident Javelin-2017" tatbikatında yaşanan rezaleti ortaya çıkartan subayımızın Deniz Kuvvetleri'nde görevli ve daha önce kumpas dâvâlarının mağduru olan Ebru Nilhan Bozkurt adında bir hanım binbaşı olduğunu yazdım ve yazım hayli ses getirdi. Skandalın fark edilmesi üzerine Türkiye'nin NATO nezdinde gösterdiği tepki neticesinde başlatılan soruşturmalar devam ederken, ortaya daha başka ayrıntılar çıktı.

ATATÜRK'Ü DÜŞMAN GÖSTEREN MACAR BİR BİLGİSAYARCI

Meselâ, rezalete sebep olan sahte mesajların Kürt asıllı Norveç vatandaşı bir bilgisayarcı tarafından gönderildiği ve bu kişinin görevine hemen son verildiği duyurulurken, soruşturma ilerledikçe işin içerisinde Macar vatandaşı olan bir başka bilgisayarcının da bulunduğu fark edildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın adına açılan sahte hesaptan yollanan mesajları Kürt asıllı Norveç vatandaşı yazmış, Atatürk'ün fotoğrafını düşman liderler arasına da hanım olan bu Macar bilgisayarcı yerleştirmişti.

GÖREVİNE DEVAM EDİYOR

Başlatılan soruşturma çerçevesinde ifade veren Macar bilgisayarcı, "Düşman liderler arasına koyduğu fotoğrafın kime ait olduğunu bilmediğini" söyledi, "Üzgünüm" dedi ve işine son verilmediği için hâlen görevde bulunuyor."