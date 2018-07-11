NATO'dan Türkiye savunma sistemini bizden alsın vurgusu

Türkiye'nin istediği teçhizatı alabileceğini söyleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Teçhizatın birlikte çalışabilme kabiliyeti önemli" dedi. Genel Sekreter bu sözleriyle, Türkiye'nin füze savunma sistemlerini NATO müttefiklerinden almasını istedi.

"KONSORSİYUM'DAN MUTLUYUM"

Hürriyet'in Türkiye hakkındaki sorusu için, "Hangi askeri teçhizatı alacağı, her müttefikin kendine kalmış bir kararıdır. NATO için önemli olan, müttefikler tarafından kullanılan teçhizatın birlikte çalışabilme kabiliyetine sahip olması." ifadelerini kullandı..

Stoltenberg, "Operasyonlarımızı ve misyonlarımızı gerçekleştirirken, askeri güçlerimizin karşılıklı kullanılabilirliği, NATO için esastır. Diğer müttefik ülkelerden teçhizat satın almak genelde karşılıklı kullanılabilirliği ve güvenliği arttırıyor. Bundan dolayı, birlikte hava savunma sistemleri üretmek üzere Türkiye ile bir Fransız ve İtalyan konsorsiyumu arasında mutabakat anlaşması imzalanmış olmasını memnuniyetle karşılıyorum." şeklinde konuştu.