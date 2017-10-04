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NATO'da kriz tatbikatı

NATO'nun olası krizler karşısında cevap verme yeteneğini geliştirmek için her yıl düzenlenen Kriz Yönetimi Tatbikatı'nın 21'incisi başladı.

04.10.2017 - 11:45
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NATO'nun olası bir kriz karşısında cevap verme ve kriz yönetme yeteneğini geliştirmek için her yıl düzenlediği NATO Kriz Yönetimi Tatbikatı (CMX 2017) başladı.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, 1992'den bu yana düzenlenen tatbikatın bu yıl 21'incisinin yapıldığı, tatbikatın 4-11 Ekim tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtildi.

ASKERİ BİRLİK KATILMAYACAK

Tatbikatın NATO'nun Brüksel'deki karargahı, üye ülkelerin başkentleri ve bazı stratejik komutanlıklarda yapılacağı belirtilen açıklamada, tatbikata herhangi bir askeri birliğin katılmayacağı vurgulandı.

Açıklamada, "Tatbikatta, NATO'nun 4. ve 5. maddelerini hayata geçirecek nitelikte, gerçekci ancak sanal bir kriz senaryosu kullanılacaktır." ifadesi yer aldı.

SAVUNMA KAPASİTESİ GELİŞTİRİLECEK

Tatbikatın amacının NATO'nun ortak savunma kapasitesini 2016 yılındaki Varşova Zirvesi'nde alınan kararlar çerçeveside geliştirmek olduğu kaydedilen açıklamada, tatbikatta sivil ve askeri unsurlar içeren bir krize nasıl kapsamlı cevap verilebileceğinin prova edileceği bildirildi.

Açıklamada, Avrupa Birliği ve NATO'nun olası bir krize ortaklaşa cevap verme yeteneğini geliştirmeye yönelik faaliyetlerin de düzenleneceği kaydedildi.

Tatbikata, üye ülkelerin yanı sıra NATO ortakları Finlandiya ve İsveç'in de katılacağı duyuruldu.

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