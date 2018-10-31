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NATO'dan 5. madde tatbikatı

29 müttefik ülke ve bazı ortaklarla düzenlenen 'Trident Juncture 18' tatbikatı Norveç'te başladı.

AA | 31.10.2018 - 00:40..
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NATO'dan 5. madde tatbikatı

Soğuk Savaş'tan bu yana ittifakın en büyük ve kapsamlı askeri tatbikatı olan "Trident Juncture 18" 25 Ekim-7 Kasım arasında yapılacak. Tatbikata 50 bin asker, 250 uçak, 65 gemi ve 10 bin araç katılıyor.

Kuzey Amerika ve Avrupa'nın farklı yerlerinden ağustos ayında harekete geçen tüm askeri personel ve araçlar halihazırda Norveç'e ulaşmış durumda.

Tatbikat, NATO'nun Napoli'deki Müşterek Kuvvet Komutanlığı Komutanı Oramiral James G. Foggo tarafından yürütülüyor.

NATO'dan 5. madde tatbikatı

NATO'dan 5. madde tatbikatı

NATO'dan 5. madde tatbikatı

5. MADDE: NATO ÜLKESİ SALDIRIYA UĞRAR

NATO üyesi 29 ülke ve ortaklar Finlandiya ve İsveç'in katılacağı tatbikat yoğun olarak Norveç'te yürütülüyor.

Ancak deniz tatbikatı için Kuzey Atlantik ve Baltik Denizi, hava tatbikatları için de Finlandiya ve İsveç'in hava sahaları kullanılıyor.

Katılımcılar tüm müttefiklere kolektif savunma taahhüt eden ittifakın 5'inci maddesini "hayali", bir o kadar da "gerçekçi" senaryoyla canlandırıyor.

Senaryoda "Güney güçleri" ile "Kuzey güçleri",  müttefik Norveç'e yönelik bir saldırı senaryosu çerçevesinde savaşıyor.

NATO'dan 5. madde tatbikatı

SALDIRI ALTINDAKİ MÜTTEFİKİN "EGEMENLİĞİNİ YENİDEN İNŞA"

Tatbikat, bir ittifak üyesi saldırıya uğradığında NATO güçlerinin hızlı bir şekilde saldırı altındaki müttefikin "egemenliğini tekrar inşa etmek" için harekete geçme kabiliyetini ölçmeyi amaçlıyor.

NATO'dan 5. madde tatbikatı

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NATO'dan 5. madde tatbikatı

NATO'dan 5. madde tatbikatı

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