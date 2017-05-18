NATO'dan İncirlik Üssü açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, katıldığı AB Savunma Bakanları Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Alman parlamenterlerin İncirlik Üssü'ne girmesine izin verilmemesine ilişkin soru üzerine Stoltenberg, "NATO faaliyetleri üzerinde herhangi bir etkisi olmadı. Anlaşmazlık, Türkiye ve Almanya arasındaki bir sorun." dedi.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ BİR KONU BU"

Yaklaşık bir sene önce benzer bir durum olduğunu ancak sonradan bunun çözüldüğünü hatırlatan Stoltenberg, "Bu kez de öyle olmasını umut ediyorum. İki ülke arasındaki bir konu bu." değerlendirmesini yaptı.