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Nazlı Çelik'in ay yıldızlı kolyesi Bahçeli'nin hediyesi çıktı

Nazlı Çelik, dünkü canlı yayın programına Bahçeli'nin hediye ettiği ay yıldızlı kolyeyle çıktı.

14.04.2017 - 09:46
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Nazlı Çelik'in ay yıldızlı kolyesi Bahçeli'nin hediyesi çıktı

MHP lideri Devlet Bahçeli, StarTV ve NTV ortak yayınında Nazlı Çelik'in konuğu oldu.

Nazlı Çelik'in ay yıldızlı kolyesi Bahçeli'nin hediyesi çıktı

KOLYE BAHÇELİ'NİN HEDİYESİ ÇIKTI

Nazlı Çelik'in en bilinen yanlarından biri ekranların en milliyetçi, asker/polis dostu spikeri olması.. Bir de ay yıldızlı kolyesi.

Çelik'in, yıllardan beri neredeyse hiçbir programında boynundan çıkarmadığı ay yıldızlı kolyesi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hediyesi çıktı. CNN Türk canlı yayınında konuşan Ankara gazetecilerinden Deniz Zeyrek'in açıkladığına göre Bahçeli aynı kolyeden Didem Arslan'a da hediye etti.

Nazlı Çelik'in ay yıldızlı kolyesi Bahçeli'nin hediyesi çıktı VİDEO

Nazlı Çelik'in ay yıldızlı kolyesi Bahçeli'nin hediyesi çıktı

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