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Nazlı Çelik Bodrum'da

Ünlü haber spikeri Nazlı Çelik, sezonun yorgunluğunu Bodrum'da atıyor.

10.07.2017 - 08:41
  1. Haberler
  2. Magazin

NN

İş adamı Serdar Bilgili ile boşandıktan sonra tekrar bir araya gelerek bir dargın bir barışık aşk yaşayan Nazlı Çelik, tatil için Bodrum'u seçti.

NEŞESİ YERİNDE

Nazlı Çelik, önceki gece Türkbükü Sess'de eğlendi. Aralarınında Kaan Boyner'in de olduğu arkadaşları ile eğlenen ünlü habercinin neşeli halleri dikkati çekti.

FLAŞLAR PATLAYINCA ŞOK OLDU

Mekan çıkışı flaşların patlaması ile şaşkılığını gizlemeyen Nazlı Çelik, "Arkadaşlar iyi tatiller" dedikten sonra kız arkadaşları ile beraber uzaklaştı.

DAĞDAN BODRUM'A

Şimdilerde Bodrum'da tatil yapıp yeni sezona hazırlanan Nazlı Çelik, zaman zaman askerle birlikte Doğu ve Güneydoğu'da operasyonlara katılarak yaşananları ekran başındakilere birinci ağızdan aktarmıştı.

Nazlı Çelik Bodrum'da

Nazlı Çelik Bodrum'da

Nazlı Çelik Bodrum'da

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