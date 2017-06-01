Nazlı Çelik'in duygulu anları

İtalya'nın başkenti Roma'da, Battisini bölgesinde yangın çıktı. Yangında her hangi bir can kaybı yaşanmadı.

Mükemmel anne olmak için uğraşmayın; onu mükemmel sevin.

7

Kanser değil sen güçlüsün

Hayat bizi bulunduğumuz noktadan başka bir yere götürmek istediğinde belki de sadece gülümsemek ve onu yenmek gerek.