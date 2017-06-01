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Nazlı Çelik'in duygulu anları

Şırnak'ta helikopter kazasında şehit düşen Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın haberi sunan Nazlı Çelik gözyaşlarına hakim olamadı.

01.06.2017 - 19:31
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Nazlı Çelik'in duygulu anları

Kısa süre önce Kato Dağı'na giderek operasyon bölgesini görüntüleyen gazeteci Nazlı Çelik, şehit komutanlarla çekilen fotoğraflarını paylaşmıştı.

NAZLI ÇELİK GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Nazlı Çelik, bir hafta önceki Kato Dağı'na ziyaretin görüntülerini aktarırken, kendisini karşılayan Tümgeneral Aydoğan Aydın ve silah arkadaşlarının başarısını anlattı.

Nazlı Çelik şehit Tümgeneralin haberini sunarken ağladı VİDEO

HAKKINI HELAL ET PAŞAM

Kahraman Paşa'nın başarısını anlattığı anlarda gözyaşlarına hakim olamayan Çelik, "Hakkımız helal olsun, hakkını helal et Paşam" dedi.

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