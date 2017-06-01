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Nazlı Çelik şehitleri andı

Kato'ya giderek operasyonları görüntüleyen Nazlı Çelik, Şırnak'ta şehit düşen komutanlar için Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

01.06.2017 - 07:04
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Nazlı Çelik şehitleri andı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde Couger tipi helikopter kalkıştan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Feci kazada, 13 asker şehit oldu. Kazanın ardından tüm Türkiye yasa boğuldu.

Kısa süre önce Kato Dağı'na giderek operasyon bölgesini görüntüleyen gazeteci Nazlı Çelik, şehit komutanlarla çekilen fotoğraflarını paylaştı.

"KAHRAMAN BİRLİĞİN EFSANE KOMUTANI"

"Kahraman birliğin efsane komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın. Bu vatan size minnettar" diyen Çelik, şehitlerin unutulmayacağını sözlerine ekledi.

Nazlı Çelik şehitleri andı

Nazlı Çelik şehitleri andı

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