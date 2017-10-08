Nazlı Ilıcak cezaevinde spora başladı

15 Temmuz'da düzenlenen kanlı darbe girişiminden sonra devam eden soruşturmada tutuklanan Nazlı Ilıcak, cezaevinde günlerinin nasıl geçtiğini anlattı.

YER SİLMEYİ ÖĞRENDİ

15 aydır cezaevinde olan Ilıcak, şimdiye kadar hayatında hiç yer silmediğini cezaevinde yer silmeyi öğrendiğini söyledi.

"CİMNASTİK YAPIYORUM"

Hürriyet'e konuşan Nazlı Ilıcak, şunları söyledi; "11.00’de kalkıyorum. Avluda yürüyüşümü yapıyorum. 3 kişiyiz avluda. Cimnastik yapıyorum. Plastik su şişelerini doldurup ağırlık çalışıyorum.

Biliyorsun ben hiç yer silmedim. Şimdi koğuşumun yerini sopalı bezle silmeyi öğrendim. O kovaların nasıl kullanıldığını bana öğrettiler.

VAKTE BAĞLI KALMADAN 10 REKAT NAMAZ

Vakte bağlı kalmadan 10 rekât namaz kılıyorum oturarak, dizlerim iyi değil."

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