taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.137
USD
3,6153
EURO
4,2402
ALTIN
148,42
PETR
55,5000

Nazlı Ilıcak cezaevinde spora başladı

FETÖ davasında tutuklanan Ilıcak, avluda bol bol yürüdüğünü ve cimnastik yaparak vakit geçirdiğini söyledi.

08.10.2017 - 09:00
  1. Haberler
  2. Gündem
Nazlı Ilıcak cezaevinde spora başladı

15 Temmuz'da düzenlenen kanlı darbe girişiminden sonra devam eden soruşturmada tutuklanan Nazlı Ilıcak, cezaevinde günlerinin nasıl geçtiğini anlattı.

YER SİLMEYİ ÖĞRENDİ

15 aydır cezaevinde olan Ilıcak, şimdiye kadar hayatında hiç yer silmediğini cezaevinde yer silmeyi öğrendiğini söyledi.

"CİMNASTİK YAPIYORUM"

Hürriyet'e konuşan Nazlı Ilıcak, şunları söyledi; "11.00’de kalkıyorum. Avluda yürüyüşümü yapıyorum. 3 kişiyiz avluda. Cimnastik yapıyorum. Plastik su şişelerini doldurup ağırlık çalışıyorum.

Biliyorsun ben hiç yer silmedim. Şimdi koğuşumun yerini sopalı bezle silmeyi öğrendim. O kovaların nasıl kullanıldığını bana öğrettiler.

VAKTE BAĞLI KALMADAN 10 REKAT NAMAZ

Vakte bağlı kalmadan 10 rekât namaz kılıyorum oturarak, dizlerim iyi değil."

Nazlı Ilıcak ile Gülriz Sururi pilates yaptı VİDEO


İlginizi Çekebilir
TSK'dan İdlib'e top atışı
TSK, ÖSO'ya destek için sabah saatlerinde İdlib'e top atışı yaptı.
Emin Çölaşan milli takım üzerinden AK Parti'yi suçladı
Sözcü yazarı Çölaşan, "Milli takımı da el birliğiyle rezil ettiler" başlıklı yazısında AK Parti hükümetini hedef aldı.
CHP ve HDP İdlib harekatına karşı birleşti
Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile CHP, TSK'nın İdlib için attığı adımın yanlış olduğunu savundu.
ABD'den Türkiye’ye İdlib desteği
ABD Savunma Bakanlığı Ortadoğu Masası Sözcüsü Pahon, Türkiye'nin İdlib'e yönelik operasyon hazırlığına değindi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hollanda Dünya Kupası için fark atmalı

Hollanda Dünya Kupası için fark atmalı

36
Nate ABD'nin enerji üretimine daha büyük darbe vuracak

Nate ABD'nin enerji üretimine daha büyük darbe vuracak

92
Rus siyaset uzmanı: ABD Erdoğan'ı ortadan kaldırmak istiyor

Rus siyaset uzmanı: ABD Erdoğan'ı ortadan kaldırmak istiyor

102
Kanada'dan ailelerinden koparılan yerlilere tazminat

Kanada'dan ailelerinden koparılan yerlilere tazminat

23
ABD'den Türkiye’ye İdlib desteği

ABD'den Türkiye’ye İdlib desteği

79
Deschamps Fransa'nın en çok maç kazanan teknik adamı

Deschamps Fransa'nın en çok maç kazanan teknik adamı

12
Tekin Bingöl: Ankara'nın burçlarına CHP bayrağı dikeceğiz

Tekin Bingöl: Ankara'nın burçlarına CHP bayrağı dikeceğiz

128
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM