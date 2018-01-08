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Nazlı Ilıcak kelepçelere alışamadı

Nazlı Ilıcak, mahkemeye götürülürken kelepçe takılmasına tahammül etmenin hiç de kolay olmadığını söyledi.

Haber Merkezi | 08.01.2018 - 14:24..
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Nazlı Ilıcak kelepçelere alışamadı

15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminden sonra FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik düzenlenen soruşturmada tutuklanan Nazlı Ilıcak, Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan'a bir mektup yazdı.

YER SİLMEK, ÇAMAŞIR YIKAMAK...

Ilıcak, mektubunda, yerleri silmeye ve çamaşır yıkamaya alıştığını, bunun kendisine zor gelmediğini ifade etti.

Nazlı Ilıcak, mahkemeye giderken kelepçe takılmasına ve adliyedeki nezarethanede bekletilmesine tahammül etmeninse kolay olmadığını sözlerine ekledi.

Nazlı Ilıcak kelepçelere alışamadı

KELEPÇEYE TAHAMMÜL ETMEK KOLAY DEĞİL

İşte Ahmet Hakan'ın yayınladığı Nazlı Ilıcak'ın mektubu: "Yerleri silme ya da çamaşır yıkama inan hiç güç gelmedi. Sadece ilk birkaç ay intibak etmekte güçlük çektim. Bana zor gelen bazı meslektaşlarımızın hakaretamiz yazıları ve haksız suçlamaları oldu.

Koğuş hayatı, dışarıyı pek düşünmemek şartıyla nispeten kolay geçiyor. Lakin mahkemeye kelepçe takılması, jandarma arabasında özel bir bölmeye kilitlenmem, mahkemede beklerden adliyenin eksi 7’nci katındaki nezarethaneye atılmam... Ve mahkemeden sonra yeniden dört duvar arasına dönmem... İşte bunlara tahammül etmek kolay değil."

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